Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь
13:06 26.09.2025 |
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "руками України" Північноатлантичний Альянс та ЄС оголосили війну Росії та вже беруть в ній участь. Про це Лавров сказав на нараді міністрів закордонних справ G20, який відбувається під час Генасамблеї ООН.
Російський чиновник знову повторив тезу російської пропаганди про те, що війна в Україні, спровокована Заходом.
"Наочний приклад - спровокована колективним Заходом криза в Україні, руками якої НАТО і Євросоюз хочуть оголосити, оголосили вже моїй країні справжню війну і прямо в ній беруть участь", - сказав Лавров.
Перед цим Сергій Лавров провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, де вони, за словами росіянина, "звірили годинники" і обговорили перспективи контактів між країнами.
Напруга між Росією та ЄС
Останнім часом стосунки між Росією та країнами ЄС переживають чергову фазу напруги. ЄС послідовно підтримує Україну у війні з Росією, надаючи зброю, кошти, навчаючи військових.
Представники деяких європейських країн - так звана "Коаліція охочих" нещодавно оголосила, що готова розмістити свої війська в Україні як гарантію безпеки після укладання мирної угоди з Росією. У Москві заявили, що у такому разі ці війська стануть їхньою законною ціллю.
У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. 19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.
У вересні у небі Данії двічі літали невідомі дрони. Аеропорти країни зупиняли роботу.
Невідомі дрони, які частина європейських політиків назвала російськими, також з'являлися у небі над Норвегією і Швецією. Ці дрони не збивали.
ЄС через це скликає спеціальну зустріч.
Трамп критикує Європу
Нещадній критиці піддав європейські країни і давній союзник ЄС - президент США Дональд Трамп. На Генасамблеї ООН він заявив, що Європа летить у пекло через ситуацію з мігрантами.
Також він розкритикував країни ЄС і НАТО, які купують нафту у Росії.
"Вони фінансують війну проти себе ж", - сказав Трамп, закликаючи їх припинити купівлю нафти і приєднатися до жорстких санкцій проти РФ. Правда, яких саме, він ще не оголосив.
Трамп нагадав Європі, що вони розташовані набагато ближче до Росії, ніж США: "Між нами - океан, а ви там близько. Європа повинна діяти рішуче. Вони не можуть робити те, що вони роблять. Це сором. Вони мають зупинити купівлю нафти і газу. Інакше ми тут просто даремно витрачаємо час".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейський виробник перехоплювачів до Patriot натякає, що готовий збільшити виробництво
|Китай незабаром введе в експлуатацію свій третій авіаносець - Міноборони
|Філіппіни впровадили блокчейн для контролю витрат після протестів проти корупції
|Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь
|Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією
|Трамп каже, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан
|Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам