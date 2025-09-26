Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "руками України" Північноатлантичний Альянс та ЄС оголосили війну Росії та вже беруть в ній участь. Про це Лавров сказав на нараді міністрів закордонних справ G20, який відбувається під час Генасамблеї ООН.

Російський чиновник знову повторив тезу російської пропаганди про те, що війна в Україні, спровокована Заходом.

"Наочний приклад - спровокована колективним Заходом криза в Україні, руками якої НАТО і Євросоюз хочуть оголосити, оголосили вже моїй країні справжню війну і прямо в ній беруть участь", - сказав Лавров.

Перед цим Сергій Лавров провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, де вони, за словами росіянина, "звірили годинники" і обговорили перспективи контактів між країнами.

Напруга між Росією та ЄС

Останнім часом стосунки між Росією та країнами ЄС переживають чергову фазу напруги. ЄС послідовно підтримує Україну у війні з Росією, надаючи зброю, кошти, навчаючи військових.

Представники деяких європейських країн - так звана "Коаліція охочих" нещодавно оголосила, що готова розмістити свої війська в Україні як гарантію безпеки після укладання мирної угоди з Росією. У Москві заявили, що у такому разі ці війська стануть їхньою законною ціллю.

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. 19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

У вересні у небі Данії двічі літали невідомі дрони. Аеропорти країни зупиняли роботу.

Невідомі дрони, які частина європейських політиків назвала російськими, також з'являлися у небі над Норвегією і Швецією. Ці дрони не збивали.

ЄС через це скликає спеціальну зустріч.

Трамп критикує Європу

Нещадній критиці піддав європейські країни і давній союзник ЄС - президент США Дональд Трамп. На Генасамблеї ООН він заявив, що Європа летить у пекло через ситуацію з мігрантами.

Також він розкритикував країни ЄС і НАТО, які купують нафту у Росії.

"Вони фінансують війну проти себе ж", - сказав Трамп, закликаючи їх припинити купівлю нафти і приєднатися до жорстких санкцій проти РФ. Правда, яких саме, він ще не оголосив.

Трамп нагадав Європі, що вони розташовані набагато ближче до Росії, ніж США: "Між нами - океан, а ви там близько. Європа повинна діяти рішуче. Вони не можуть робити те, що вони роблять. Це сором. Вони мають зупинити купівлю нафти і газу. Інакше ми тут просто даремно витрачаємо час".