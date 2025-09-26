Фінансові новини
26.09.25
- 14:40
- RSS
- мапа сайту
Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією
12:53 26.09.2025 |
Велика Британія заявила у п'ятницю, що запровадить обов'язкову цифрову ID-програму для британських громадян і резидентів, які розпочинають нову роботу, як спосіб стримування нелегальної міграції.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.
За словами глави британського уряду Кіра Стармера, це ускладнить можливість працювати нелегально в Британії та "зробить наші кордони безпечнішими".
Опитування показують, що питання міграції є головною турботою виборців у Британії, і Стармер перебуває під сильним тиском з вимогою зупинити нелегальний в'їзд мігрантів до країни, які прибувають на невеликих човнах із Франції.
Політичні опоненти уряду, втім, стверджують, що новий захід не зупинить мігрантів і може обмежити громадянські свободи.
Уряд заявив, що цифрове посвідчення зберігатиметься на мобільних телефонах людей і стане обов'язковою частиною перевірок, які роботодавці вже повинні здійснювати під час найму працівників.
Згодом його також використовуватимуть для доступу до інших послуг, зокрема догляду за дітьми, соціальної допомоги та податкових записів.
У 2000-х роках Лейбористська партія Стармера, тоді під керівництвом Тоні Блера, намагалася запровадити ідентифікаційну картку, але план зрештою було скасовано наступником Блера Гордоном Брауном, який називав це обмеженням громадянських свобод.
Британцям не видавали ідентифікаційних карток із часу їх скасування після Другої світової війни, і зазвичай вони використовують інші офіційні документи - такі як паспорти чи водійські посвідчення - для підтвердження своєї особи, коли це потрібно.
Раніше повідомляли, що 2025 рік може стати для Великої Британії рекордним за кількістю мігрантів, які прибули до її берегів з Франції через Ла-Манш.
Нещодавно Лондон та Париж уклали угоду, яка передбачає повернення у Францію мігрантів, що дісталися берегів Британії човнами через Ла-Манш.
Днями ця угода запрацювала на практиці.
