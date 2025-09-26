Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР

Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР

 

Уряд Китаю закликає компанії зі Сполучених Штатів та інших країн інвестувати у розвиток бізнесу в КНР і буде активно реагувати у разі виникнення у них труднощів та допомагатиме розв'язувати проблеми, якщо такі з'являтимуться.

Про це заявив прем'єр Держради (уряду) КНР Лі Цян на зустрічі з американськими бізнесменами в Нью-Йорку, передає Укрінформ із посиланням на МЗС Китаю.

«Китай має впевненість та здатність підтримувати стабільний економічний розвиток і створювати більше можливостей для компаній з усього світу, включаючи американські. Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, Китай робитиме все можливе, щоб забезпечити більшу визначеність для роботи на своєму ринку підприємств з іноземними інвестиціями», - сказав Лі.

За його словами, з цією метою Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном на основі поваги та взаємної вигоди для стабілізації і покращення китайсько-американських торгово-економічних відносин, розвивати власну економіку й підтримувати її стале зростання, а також розширювати відкритість для іноземних компаній і спрощувати їм доступ до китайського ринку.

«Китайська економіка має унікальний та стабільний операційний механізм із прискореним розвитком ринкового потенціалу, постійним зростанням інноваційного імпульсу та економічної життєздатності, що створює величезні та передбачувані можливості для розвитку бізнесу в КНР», - запевнив глава уряду Китаю.

«Ми активно реагуватимемо на занепокоєння компаній з іноземними інвестиціями, зокрема й американських, допомагатимемо вирішувати практичні труднощі та дозволятимемо бізнесу з усього світу працювати і розвиватися в Китаї зі спокійною душею», - пообіцяв він.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що двосторонні економічні й торговельні зв'язки є важливим компонентом відносини між Китаєм і Сполученими Штатами.
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес