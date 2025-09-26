Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР

Уряд Китаю закликає компанії зі Сполучених Штатів та інших країн інвестувати у розвиток бізнесу в КНР і буде активно реагувати у разі виникнення у них труднощів та допомагатиме розв'язувати проблеми, якщо такі з'являтимуться.

Про це заявив прем'єр Держради (уряду) КНР Лі Цян на зустрічі з американськими бізнесменами в Нью-Йорку, передає Укрінформ із посиланням на МЗС Китаю.

«Китай має впевненість та здатність підтримувати стабільний економічний розвиток і створювати більше можливостей для компаній з усього світу, включаючи американські. Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, Китай робитиме все можливе, щоб забезпечити більшу визначеність для роботи на своєму ринку підприємств з іноземними інвестиціями», - сказав Лі.

За його словами, з цією метою Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном на основі поваги та взаємної вигоди для стабілізації і покращення китайсько-американських торгово-економічних відносин, розвивати власну економіку й підтримувати її стале зростання, а також розширювати відкритість для іноземних компаній і спрощувати їм доступ до китайського ринку.

«Китайська економіка має унікальний та стабільний операційний механізм із прискореним розвитком ринкового потенціалу, постійним зростанням інноваційного імпульсу та економічної життєздатності, що створює величезні та передбачувані можливості для розвитку бізнесу в КНР», - запевнив глава уряду Китаю.

«Ми активно реагуватимемо на занепокоєння компаній з іноземними інвестиціями, зокрема й американських, допомагатимемо вирішувати практичні труднощі та дозволятимемо бізнесу з усього світу працювати і розвиватися в Китаї зі спокійною душею», - пообіцяв він.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що двосторонні економічні й торговельні зв'язки є важливим компонентом відносини між Китаєм і Сполученими Штатами.