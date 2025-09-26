Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР
12:06 26.09.2025 |
Уряд Китаю закликає компанії зі Сполучених Штатів та інших країн інвестувати у розвиток бізнесу в КНР і буде активно реагувати у разі виникнення у них труднощів та допомагатиме розв'язувати проблеми, якщо такі з'являтимуться.
Про це заявив прем'єр Держради (уряду) КНР Лі Цян на зустрічі з американськими бізнесменами в Нью-Йорку, передає Укрінформ із посиланням на МЗС Китаю.
«Китай має впевненість та здатність підтримувати стабільний економічний розвиток і створювати більше можливостей для компаній з усього світу, включаючи американські. Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, Китай робитиме все можливе, щоб забезпечити більшу визначеність для роботи на своєму ринку підприємств з іноземними інвестиціями», - сказав Лі.
За його словами, з цією метою Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном на основі поваги та взаємної вигоди для стабілізації і покращення китайсько-американських торгово-економічних відносин, розвивати власну економіку й підтримувати її стале зростання, а також розширювати відкритість для іноземних компаній і спрощувати їм доступ до китайського ринку.
«Китайська економіка має унікальний та стабільний операційний механізм із прискореним розвитком ринкового потенціалу, постійним зростанням інноваційного імпульсу та економічної життєздатності, що створює величезні та передбачувані можливості для розвитку бізнесу в КНР», - запевнив глава уряду Китаю.
«Ми активно реагуватимемо на занепокоєння компаній з іноземними інвестиціями, зокрема й американських, допомагатимемо вирішувати практичні труднощі та дозволятимемо бізнесу з усього світу працювати і розвиватися в Китаї зі спокійною душею», - пообіцяв він.
Прем'єр-міністр також підкреслив, що двосторонні економічні й торговельні зв'язки є важливим компонентом відносини між Китаєм і Сполученими Штатами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейський виробник перехоплювачів до Patriot натякає, що готовий збільшити виробництво
|Китай незабаром введе в експлуатацію свій третій авіаносець - Міноборони
|Філіппіни впровадили блокчейн для контролю витрат після протестів проти корупції
|Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь
|Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією
|Трамп каже, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан
|Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам