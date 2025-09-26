КНР відкрила розслідування проти Мексики через плани підвищити мита на китайські товари

Уряд Китаю у відповідь на анонсоване Мексикою запровадження підвищених тарифів на імпорт із КНР розпочав власне розслідування стосовно мексиканських торговельних та інвестиційних бар'єрів проти китайських товарів.

«Відповідно до закону КНР про зовнішню торгівлю... Міністерство торгівлі 25 вересня вирішило розпочати розслідування щодо бар'єрів у торгівлі та інвестиціях стосовно обмежувальних заходів Мексики проти Китаю», - ідеться в заяві торгового відомства.

Зазначається, що отримані Мінторгівлі попередні дані та інформація вказують на те, що уряд Мексики має намір підвищити імпортні тарифи на продукцію країн, що не є партнерами у сфері вільної торгівлі, таких як Китай, і цей крок серйозно зашкодить торговельним та інвестиційним інтересам китайських компаній.

Предметом розслідування стануть плани уряду Мексики підвищити тарифи на китайські автомобілі та запчастин до них, текстиль, одяг і взуття, сталь, побутову техніку та ще ряд груп товарів.

Згідно із заявою, справа щодо мексиканських мит має бути завершена протягом шести місяців, але за особливих обставин може бути продовжена на період до трьох місяців.

«Рішення розпочати розслідування спрямоване на захист інтересів відповідних галузей промисловості Китаю. Міністерство винесе об'єктивне та справедливе рішення на основі результатів розслідування та вживе необхідних заходів відповідно до ситуації», - зазначив у коментарі місцевим ЗМІ неназваний речник Мінторгівлі.

Торгівля між Китаєм та Мексикою в останні роки швидко зростає, проте, за даними мексиканського уряду, торговельні відносини здебільшого односторонні - у 2024 році експорт Мексики до Китаю тримався близько позначки $10 мільярдів, тоді як експорт КНР до Мексики зріс до майже $130 мільярдів.