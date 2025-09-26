Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
КНР відкрила розслідування проти Мексики через плани підвищити мита на китайські товари
11:58 26.09.2025 |
Уряд Китаю у відповідь на анонсоване Мексикою запровадження підвищених тарифів на імпорт із КНР розпочав власне розслідування стосовно мексиканських торговельних та інвестиційних бар'єрів проти китайських товарів.
Про це інформує Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.
«Відповідно до закону КНР про зовнішню торгівлю... Міністерство торгівлі 25 вересня вирішило розпочати розслідування щодо бар'єрів у торгівлі та інвестиціях стосовно обмежувальних заходів Мексики проти Китаю», - ідеться в заяві торгового відомства.
Зазначається, що отримані Мінторгівлі попередні дані та інформація вказують на те, що уряд Мексики має намір підвищити імпортні тарифи на продукцію країн, що не є партнерами у сфері вільної торгівлі, таких як Китай, і цей крок серйозно зашкодить торговельним та інвестиційним інтересам китайських компаній.
Предметом розслідування стануть плани уряду Мексики підвищити тарифи на китайські автомобілі та запчастин до них, текстиль, одяг і взуття, сталь, побутову техніку та ще ряд груп товарів.
Згідно із заявою, справа щодо мексиканських мит має бути завершена протягом шести місяців, але за особливих обставин може бути продовжена на період до трьох місяців.
«Рішення розпочати розслідування спрямоване на захист інтересів відповідних галузей промисловості Китаю. Міністерство винесе об'єктивне та справедливе рішення на основі результатів розслідування та вживе необхідних заходів відповідно до ситуації», - зазначив у коментарі місцевим ЗМІ неназваний речник Мінторгівлі.
Торгівля між Китаєм та Мексикою в останні роки швидко зростає, проте, за даними мексиканського уряду, торговельні відносини здебільшого односторонні - у 2024 році експорт Мексики до Китаю тримався близько позначки $10 мільярдів, тоді як експорт КНР до Мексики зріс до майже $130 мільярдів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейський виробник перехоплювачів до Patriot натякає, що готовий збільшити виробництво
|Китай незабаром введе в експлуатацію свій третій авіаносець - Міноборони
|Філіппіни впровадили блокчейн для контролю витрат після протестів проти корупції
|Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь
|Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією
|Трамп каже, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан
|Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам