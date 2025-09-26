Туреччина відкликала свою заявку щодо суперечки із Німеччиною за донер-кебаб. Справа тягнулася три роки

Турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку з Європейської комісії на введення загальноєвропейських правил щодо приготування донер-кебаба. У цій справі країна конкурувала з Німеччиною.

Про це пишуть німецькі видання Bild і Tagesschau.

Суперечка між Німеччиною та Туреччиною щодо донер-кебаба тривала три роки. Обидві країни не могли вирішити, за якою рецептурою потрібно його готувати.

Тож Туреччина вимагала від ЄС надання для цієї страви статусу гарантованої традиційної особливості, що зобов'язувало б інші країни готувати донер-кебаб лише за турецькою рецептурою. Однак Берлін виступив проти цього.

Німецький варіант цієї страви зазвичай подається загорнутим у піту з капустою або салатом і поливається соусами. Водночас у Туреччині донер-кебаб зазвичай подають на рисовій подушці або загорнувши в лаваш разом із картоплею фрі, помідорами й гострим перцем.

Рік тому Європейська комісія дала обом країнам на розв'язання проблеми шість місяців, інакше ЄС ухвалював би рішення на власний розсуд.

Однак 23 вересня турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку. Це дозволить країнам готувати донер-кебаб за власними рецептами й водночас зберігати таку назву страви.

Як пише Tagesschau, до переліку захищених продуктів ЄС входять близько 90 продуктів, зокрема швабські шпецле, хамон серано або італійський сир моцарела. Їх можна виробляти й продавати практично скрізь під цією назвою, але тільки відповідно до критеріїв, затверджених заявником ЄС.