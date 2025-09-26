Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина відкликала свою заявку щодо суперечки із Німеччиною за донер-кебаб. Справа тягнулася три роки
11:55 26.09.2025 |
Турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку з Європейської комісії на введення загальноєвропейських правил щодо приготування донер-кебаба. У цій справі країна конкурувала з Німеччиною.
Про це пишуть німецькі видання Bild і Tagesschau.
Суперечка між Німеччиною та Туреччиною щодо донер-кебаба тривала три роки. Обидві країни не могли вирішити, за якою рецептурою потрібно його готувати.
Тож Туреччина вимагала від ЄС надання для цієї страви статусу гарантованої традиційної особливості, що зобов'язувало б інші країни готувати донер-кебаб лише за турецькою рецептурою. Однак Берлін виступив проти цього.
Німецький варіант цієї страви зазвичай подається загорнутим у піту з капустою або салатом і поливається соусами. Водночас у Туреччині донер-кебаб зазвичай подають на рисовій подушці або загорнувши в лаваш разом із картоплею фрі, помідорами й гострим перцем.
Рік тому Європейська комісія дала обом країнам на розв'язання проблеми шість місяців, інакше ЄС ухвалював би рішення на власний розсуд.
Однак 23 вересня турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку. Це дозволить країнам готувати донер-кебаб за власними рецептами й водночас зберігати таку назву страви.
Як пише Tagesschau, до переліку захищених продуктів ЄС входять близько 90 продуктів, зокрема швабські шпецле, хамон серано або італійський сир моцарела. Їх можна виробляти й продавати практично скрізь під цією назвою, але тільки відповідно до критеріїв, затверджених заявником ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейський виробник перехоплювачів до Patriot натякає, що готовий збільшити виробництво
|Китай незабаром введе в експлуатацію свій третій авіаносець - Міноборони
|Філіппіни впровадили блокчейн для контролю витрат після протестів проти корупції
|Лавров каже, що НАТО та ЄС вже оголосили Росії війну і беруть у ній участь
|Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією
|Трамп каже, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан
|Прем'єр Китаю пообіцяв американським компаніям максимальне сприяння у веденні бізнесу в КНР
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам