Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина відкликала свою заявку щодо суперечки із Німеччиною за донер-кебаб. Справа тягнулася три роки

 

Турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку з Європейської комісії на введення загальноєвропейських правил щодо приготування донер-кебаба. У цій справі країна конкурувала з Німеччиною.

Про це пишуть німецькі видання Bild і Tagesschau.

Суперечка між Німеччиною та Туреччиною щодо донер-кебаба тривала три роки. Обидві країни не могли вирішити, за якою рецептурою потрібно його готувати.

Тож Туреччина вимагала від ЄС надання для цієї страви статусу гарантованої традиційної особливості, що зобов'язувало б інші країни готувати донер-кебаб лише за турецькою рецептурою. Однак Берлін виступив проти цього.

Німецький варіант цієї страви зазвичай подається загорнутим у піту з капустою або салатом і поливається соусами. Водночас у Туреччині донер-кебаб зазвичай подають на рисовій подушці або загорнувши в лаваш разом із картоплею фрі, помідорами й гострим перцем.

Рік тому Європейська комісія дала обом країнам на розв'язання проблеми шість місяців, інакше ЄС ухвалював би рішення на власний розсуд.

Однак 23 вересня турецька асоціація Udofed відкликала свою заявку. Це дозволить країнам готувати донер-кебаб за власними рецептами й водночас зберігати таку назву страви.

Як пише Tagesschau, до переліку захищених продуктів ЄС входять близько 90 продуктів, зокрема швабські шпецле, хамон серано або італійський сир моцарела. Їх можна виробляти й продавати практично скрізь під цією назвою, але тільки відповідно до критеріїв, затверджених заявником ЄС.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес