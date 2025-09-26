Туреччина підписала контракт з Boeing на купівлю понад 200 пасажирських літаків. Флот Turkish Airlines буде оновлено до 2035 року

Компанія Turkish Airlines оголосила у п'ятницю, 26 вересня, що замовить 75 літаків Boeing B787 та завершила переговори щодо купівлі 150 літаків 737-8/10 MAX, повідомляє агенція Reuters.

У заяві для Стамбульської фондової біржі Turkish Airlines повідомила про рішення придбати у Boeing 75 моделей B787-9 та B787-10. Поставки цих літаків заплановані на період з 2029 до 2034 року.

Також тривають переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо двигунів для літаків та їхнього технічного обслуговування.

Крім того, Turkish Airlines завершила переговори щодо придбання ще 150 літаків - 100 твердих замовлень та 50 опціонних на моделі 737-8/10 MAX. Замовлення на літаки 737-8/10 MAX будуть розміщені за умови успішних переговорів з виробником двигунів CFM International.

"Завдяки цим замовленням весь наш флот має складатися з літаків нового покоління до 2035 року, що зміцнить експлуатаційну ефективність та підтримає середньорічні темпи зростання близько 6 відсотків", - зазначили у компанії.

Туреччина та США підписали газову угоду на 20 років

Оголошення угод відбулося після зустрічі президента США Дональда Трампа з турецьким президентом Реджепом-Таїпом Ердоганом в Білому домі. Трамп, зокрема, закликав Туреччину не купувати російську нафту та дав зрозуміти, що готовий скасувати запроваджені раніше обмеження з боку Вашингтона на оборонну співпрацю з Туреччиною. Так, Трамп сказав, що ці обмеження можуть скасувати "майже негайно". Нагадаємо, що США виключили Туреччину з програми винищувачів п'ятого покоління F-35. Причиною стало рішення Анкари придбати російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400.

Кілька днів тому Туреччина також домовилася зі Сполученими Штатами про закупівлю скрапленого природного газу (СПГ). Відповідна угода терміном на 20 років була підписана між турецькою енергетичною компанією BOTAŞ та світовою енергетичною групою Mercuria, повідомив

міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар 24 вересня у соцмережі X.

"З початком поставок у 2026 році ми отримуватимемо приблизно чотири мільярди кубічних метрів СПГ щорічно, що еквівалентно приблизно 70 мільярдам кубічних метрів природного газу, з наливних терміналів у США та газифікаційних установок у Туреччині, Європі та Північній Африці", - розповів Байрактар.