Польща відкрила кордон з Білоруссю і просить своїх громадян негайно залишити країну
10:04 26.09.2025 |
Польща відновила рух через кордон з Білоруссю на двох КПП, проте через ризики для своїх громадян закликає їх негайно покинути територію цієї країни.
Про це йдеться у заяві посольства Польщі у Мінську, пише "Європейська правда".
На підставі розпорядження глави МВС, зазначили у посольстві, з 25 вересня прикордонний рух на переходах Польщі з Білоруссю відновлено.
Наразі для пасажирського руху відкритий лише прикордонний перехід Терсполь-Брест. Крім того, для вантажного руху працює прикордонний пункт Корощчин-Козловичі.
Проте посольство нагадує, що через зростання напруженості, військові події в регіоні, а також випадки довільних арештів польських громадян Міністерство закордонних справ не рекомендує будь-які поїздки до Білорусі.
"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою. МЗС закликає громадян Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, негайно покинути її територію доступними комерційними та приватними засобами", - сказано у повідомленні посольства.
Відкриття кордону з Білоруссю раніше у вівторок анонсував польський премʼєр-міністр Дональд Туск.
З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках - виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки - через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".
