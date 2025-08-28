Фінансові новини
Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
12:41 28.08.2025 |
Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет вимагає провести незалежну зовнішню перевірку всіх продуктів компанії Microsoft, якими користується Пентагон і для розробки яких корпорація вдавалася до послуг програмістів із Китаю.
Про це Гегсет заявив у зверненні, розміщеному у соцмережі X, передає Укрінформ.
«Ми вимагаємо проведення незалежного аудиту програми цифрового супроводу Microsoft, включаючи сам код та факти передачі документів громадянам Китаю», - наголосив він.
Гегсет зазначив, що міністерство вже надіслало відповідного листа до компанії, висловлюючи невдоволення через участь громадян КНР у забезпеченні функціонування хмарних середовищ Пентагону.
Раніше в липні Гегсет заявляв, що Міноборони США має намір провести перевірку публікацій ЗМІ, в яких ішлося про те, що Microsoft залучала до обслуговування своїх хмарних систем ряд китайських субпідрядників, котрі могли отримати доступ до продуктів та послуг, наданих компанією Пентагону, а через них - до службових та секретних даних Міноборони США.
