Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс підписали меморандум в рамках реалізації Безпекових угод, який спрямований на обмін досвідом і спільну розбудову сучасної системи підтримки ветеранів.

"Україна та Британія розширюватимуть можливості у професійній підготовці, перекваліфікації, ветеранському підприємництві та зайнятості, розвиватимуть цифрові рішення та безбар'єрний доступ до послуг. Вони також підтримуватимуть адаптивний спорт для ветеранів та ветеранок і дослідження у сфері реабілітації, з особливим акцентом на підготовці України до "Ігор Нескорених 2027", які прийматиме Велика Британія", - йдеться у повідомленні міністерства.

За словами Калмикової, партнерство з Великою Британією - це новий рівень міжнародної співпраці по створенню системи, яка гарантуватиме українським ветеранам сучасні послуги, реабілітацію, можливості для розвитку й гідне місце у суспільстві.

"Досвід наших друзів допомагає нам робити політику ще більш стійкою, а наш досвід важливий для союзників", - додала вона.