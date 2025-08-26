Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів
13:08 26.08.2025 |
Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс підписали меморандум в рамках реалізації Безпекових угод, який спрямований на обмін досвідом і спільну розбудову сучасної системи підтримки ветеранів.
"Україна та Британія розширюватимуть можливості у професійній підготовці, перекваліфікації, ветеранському підприємництві та зайнятості, розвиватимуть цифрові рішення та безбар'єрний доступ до послуг. Вони також підтримуватимуть адаптивний спорт для ветеранів та ветеранок і дослідження у сфері реабілітації, з особливим акцентом на підготовці України до "Ігор Нескорених 2027", які прийматиме Велика Британія", - йдеться у повідомленні міністерства.
За словами Калмикової, партнерство з Великою Британією - це новий рівень міжнародної співпраці по створенню системи, яка гарантуватиме українським ветеранам сучасні послуги, реабілітацію, можливості для розвитку й гідне місце у суспільстві.
"Досвід наших друзів допомагає нам робити політику ще більш стійкою, а наш досвід важливий для союзників", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
ТОП-НОВИНИ
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|Reuters: Південна Корея погодила, в які галузі США спрямує $350 млрд інвестицій
|Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа
|Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, - глава МЗС
|Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі