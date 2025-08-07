У США затримали військового, що передав РФ секретну інформацію про танк Abrams

Зловмисник передав Росії секретну інформацію про компонент танку M1A2 Abrams та про ще одну бойову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції США.

У відомстві зазначили, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано в середу, 6 серпня у місті Ель-Пасо, штат Техас.

Слідчі висунули йому кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.

Згідно з судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

Представники Мін'юсту зазначили, що приблизно з травня і до сьогодні, Лі намагався підтвердити свої повноваження як військовослужбовця армії США та передати інформацію оборонного характеру безпосередньо Міноборони РФ.

За даними слідства, у червні 2025 року, підозрюваний передав онлайн контрольовану до експорту технічну інформацію про танк M1A2 Abrams і запропонував свою допомогу Російській Федерації.

Під час особистої зустрічі в липні з особою, яку підсудний вважав представником російського уряду, військовий передав йому SD-картку.

Також Лі начебто детально описав вміст документів та інформацію на картці, зокрема щодо танка M1A2 Abrams, іншої бойової броньованої машини, яку використовує армія США, а також дані про бойові операції.

"Декілька з цих документів містили контрольовані технічні дані, які Лі не мав права розголошувати. Інші документи на SD-картці були позначені як контрольована некласифікована інформація (CUI) та містили попереджувальні банери й обмеження на поширення", - заявили у Мін'юсті.

За даними слідства, під час та після липневої зустрічі, Лі обговорював можливість здобути та передати російському уряду певний апаратний компонент усередині танка M1A2 Abrams.

31 липня підозрюваний доставив те, що виглядало як цей компонент, до складського приміщення в Ель-Пасо. Опісля військовий надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, зі словами: "Місію виконано".

Розслідування веде вашингтонський офіс ФБР за підтримки Командування контррозвідки армії США та офісу ФБР в Ель-Пасо.

Обвинувачення у справі висунуто юристом Менно Гудманом із Відділу нацбезпеки (секція контррозвідки та експортного контролю) разом із федеральними прокурорами Нейтаном Брауном та Мелорі Расмусен із Західного округу Техасу.