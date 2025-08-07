Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США затримали військового, що передав РФ секретну інформацію про танк Abrams
09:51 07.08.2025 |
Зловмисник передав Росії секретну інформацію про компонент танку M1A2 Abrams та про ще одну бойову машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції США.
У відомстві зазначили, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано в середу, 6 серпня у місті Ель-Пасо, штат Техас.
Слідчі висунули йому кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.
Згідно з судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.
Представники Мін'юсту зазначили, що приблизно з травня і до сьогодні, Лі намагався підтвердити свої повноваження як військовослужбовця армії США та передати інформацію оборонного характеру безпосередньо Міноборони РФ.
За даними слідства, у червні 2025 року, підозрюваний передав онлайн контрольовану до експорту технічну інформацію про танк M1A2 Abrams і запропонував свою допомогу Російській Федерації.
Під час особистої зустрічі в липні з особою, яку підсудний вважав представником російського уряду, військовий передав йому SD-картку.
Також Лі начебто детально описав вміст документів та інформацію на картці, зокрема щодо танка M1A2 Abrams, іншої бойової броньованої машини, яку використовує армія США, а також дані про бойові операції.
"Декілька з цих документів містили контрольовані технічні дані, які Лі не мав права розголошувати. Інші документи на SD-картці були позначені як контрольована некласифікована інформація (CUI) та містили попереджувальні банери й обмеження на поширення", - заявили у Мін'юсті.
За даними слідства, під час та після липневої зустрічі, Лі обговорював можливість здобути та передати російському уряду певний апаратний компонент усередині танка M1A2 Abrams.
31 липня підозрюваний доставив те, що виглядало як цей компонент, до складського приміщення в Ель-Пасо. Опісля військовий надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, зі словами: "Місію виконано".
Розслідування веде вашингтонський офіс ФБР за підтримки Командування контррозвідки армії США та офісу ФБР в Ель-Пасо.
Обвинувачення у справі висунуто юристом Менно Гудманом із Відділу нацбезпеки (секція контррозвідки та експортного контролю) разом із федеральними прокурорами Нейтаном Брауном та Мелорі Расмусен із Західного округу Техасу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
|NYT: Трамп сказав європейцям про наміри зустрітись з Путіним «наступного тижня»
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Північнокорейські хакери з початку 2025 року вкрали криптовалют на $1,6 млрд
|Російські компанії змушені витрачати свої запаси через недоступність кредитів
|Путін націоналізував НПЗ та нафтобазу ексдержсекретаря Дагестану на $1,1 млрд
|Найбільший у Росії виробник цементу скорочує робочий тиждень через кризу
|У США затримали військового, що передав РФ секретну інформацію про танк Abrams
|Ізраїль може захопити весь Сектор Гази. Трамп не заперечує, - Axios
|Трамп ухвалить рішення про санкції проти росії в найближчі 24-36 годин — Рубіо
Бізнес
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing
|10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
|Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду