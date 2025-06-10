У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології

Прокуратура США звинуватила криптовалютного підприємця Юрія Гугніна у тому, що він відмив понад 500 млн дол та допоміг Росії отримати чутливі американські технології.

Про це пише Financial Times.

"Засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними міністерства юстиції, він був заарештований у Нью-Йорку", - говориться у публікації.

Прокуратура стверджує, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій "Росатом".

За даними слідства, Гугнін приїхав до США в 2022 році і організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США. Він "перетворив криптовалютну компанію в прихований "трубопровід" для брудних грошей", кажуть прокурори.

Криптовалюту клієнтів Гугнін відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи кошти в долари США або інші валюти.Прокурори стверджують, що він сприяв майже 2 млрд дол транзакцій, і що багато хто з його клієнтів були в Росії і тримали кошти в російських банках під санкціями. Інші клієнти були в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними слідства, підприємець всприяв платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгського дистриб'ютора, проти якого США ввели санкції минулого року, звинувативши його в незаконному експорті морського обладнання до Росії.

У судових документах описується угода, в якій південнокорейська група погодилася надати Москві деталі та обладнання, які вона потім поставила російській держкомпанії "Росатом".

Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв покупці російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії - незаконно.

Прокурори заявили, що Гугнін мав зв'язки з урядовими чиновниками в Росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб. Максимальне покарання, яке може отримати підозрюваний - 30 років позбавлення волі.