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Через вето окремих держав ЄС може відмовитися від масштабних пакетів санкцій проти Росії
14:10 27.07.2026 |
Європейський Союз шукає новий підхід до антиросійських санкцій після того, як Греція тижнями блокувала 21-й пакет обмежень.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Одна з ідей, яка набирає популярності як у Європейській комісії, так і серед «найбільш проукраїнських держав-членів», полягає в тому, щоб впроваджувати санкції окремо або невеликими тематичними пакетами. Співрозмовники FT зазначили, що це знизить ризик затримки заходів через національні вето.
З початку повномасштабного вторгнення ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти росії. Часто їх готували до конкретних дат, як-от річниця російського вторгнення. Однак це дедалі частіше призводило до того, що вето з боку деяких країн щодо окремих заходів затримували інші, не пов'язані з ними обмеження.
«Зараз цілком очевидно, що цей підхід більше не працює», - сказав один зі співрозмовників FT. За його словами, 21-й пакет санкцій, який погодили нещодавно, може стати останнім таким великим пакетом.
Ухваленню цього пакета обмежень протягом кількох тижнів перешкоджала Греція, яка вимагала винятку для суден своєї компанії Dynagas, щоб ті могли продовжувати транспортувати російський СПГ. Як пише FT, компроміс на користь Греції став першим випадком, коли загальний перелік економічних санкцій ЄС проти росії було послаблено.
Прихильники нового підходу санкцій стверджують, що ефективні заходи можуть бути швидко схвалені Радою держав-членів ЄС без зайвого розголосу та публічної уваги, які супроводжують «пакетний» підхід. А окремі заперечення не зможуть зірвати чи затримати введення інших санкцій.
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