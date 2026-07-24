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ЄС затвердив участь Великої Британії у механізмі фінансування оборони України
08:50 23.07.2026 |
Рада Європейського Союзу схвалила участь Великобританії у програмі Ukraine Support Loan - рамковому механізмі на 90 мільярдів євро для покриття найнагальніших потреб оборони України у 2026-2027 роках. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Ради ЄС від 22 липня.
Там вказується, що цей крок дозволяє Україні використовувати кошти кредиту для закупівлі озброєння у британських виробників, розширюючи пул доступних постачальників.
Хелен Макенті, міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії, яка головує в Раді ЄС з 1 липня, наголосила, що схвалення відображає спільну відданість ЄС та Великобританії підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" для завершення російської агресії та досягнення справедливого миру.
Україна вже отримала 8,1 мільярда євро
60 мільярдів євро з загальної суми призначено на інвестиції в оборонні потужності та закупівлю озброєння, а решта 30 мільярдів євро - на пряму економічну та бюджетну підтримку. Наразі Україні вже виплачено 8,1 мільярда євро, з яких 3,2 мільярда євро бюджетної допомоги та майже 4,9 мільярда євро на оборону.
Участь Великобританії в позиці для України стала можливою, оскільки країна виконує три умови для третіх країн, що не належать до ЄС: вносить справедливий фінансовий внесок, має партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони та надає значну фінансову й військову допомогу Україні.
Формальне ухвалення рішення Радою ЄС відбудеться найближчими днями письмовою процедурою. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. Очікується, що у 2026 році ЄК виділить загалом 28,3 мільярда євро з 60 мільярдів євро оборонного пакету на підтримку оборонно-промислового комплексу України.
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