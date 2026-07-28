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На випадок землетрусу чи іншого лиха: Японія створить резервну столицю
10:02 27.07.2026 |
Парламент Японії у п'ятницю схвалив закон про створення другої столиці, яка має забезпечити безперервну роботу державних органів у разі великого стихійного лиха в Токіо. Про це повідомляє Nikkei.
Законодавство передбачає перенесення частини функцій уряду до нового центру, відкриття там офісів державних установ, а також запровадження податкових стимулів для компаній, які вирішать перенести туди свою діяльність.
На початку липня Японія після багаторічної затримки повернулася до проєкту маглева для "мегарегіону" на $2,04 трлн. Маглев - технологія майбутнього, якій вже 50 років, про це LIGA.net писала в окремому матеріалі.
Основним претендентом на роль другої столиці вважається Осака. Префектура є другим за величиною економічним регіоном Японії після Токіо з номінальним ВВП 43,12 трлн єн ($266 млрд) у 2022 фінансовому році. Тут розташований міжнародний аеропорт Кансай, і він є вузлом для швидкісного поїзда Сінкансен, що з'єднує Токіо з південною Японією
Водночас Nikkei зазначає, що Осака вже 44 роки поспіль втрачає компанії. За даними Teikoku Databank, у 2025 році до префектури переїхали 149 компаній, тоді як 226 залишили її, причому майже чверть із них обрали Токіо.
"Немає жодної переваги мати штаб-квартиру в Осаці", - вважає професор Кіотського інституту економічних досліджень Томоя Морі. За його словами, відтік підприємств та людей з Осаки "прискорився разом з розвитком залізничного транспорту та інтернету, що усунуло географічний розрив з Токіо".
Законопроєкт передбачає, що уряд запровадить податкові пільги для заохочення бізнесу до переїзду до другої столиці та створить там офіси урядових агентств.
Морі стверджує, що вплив цих стимулів буде обмеженим. На його думку, поширення штучного інтелекту може дозволити підприємствам працювати з меншою кількістю осіб, які ухвалюють рішення, та зменшити потребу в кількох місцях розташування. Результатом цього стане "неминуча концентрація корпоративної діяльності в Токіо".
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