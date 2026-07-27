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Глава CENTCOM визнав обмежену ефективність американських ударів в районі Ормузу
09:19 27.07.2026 |
Командувач Центрального командування Збройних сил США адмірал Бред Купер заявив, що кампанія ударів у районі Ормузької протоки вичерпала свою ефективність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.
Удари дали результат, але мають межу
"Це було визнанням з боку як військових, так і цивільних радників президента того, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою військової сили", - зазначається у повідомленні.
Адмірал представив свої оцінки Пентагону, Об'єднаному комітету начальників штабів і Білому дому.
Він підкреслив, що за два тижні ударів США суттєво знизили здатність Ірану атакувати судна.
Також більшість визначених цілей уже були уражені.
Рішення про паузу і зміна позиції
За інформацією Axios, саме рекомендації Купера разом із висновками інших радників вплинули на рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по цілях в Ірані.
Повідомляється, що протягом кількох днів до цього Трамп розглядав можливість повернення до масштабних бойових дій.
Його позиція почала змінюватися ввечері у четвер. Остаточне рішення про призупинення бомбардувань було ухвалене у п'ятницю.
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