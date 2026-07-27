Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава CENTCOM визнав обмежену ефективність американських ударів в районі Ормузу

Командувач Центрального командування Збройних сил США адмірал Бред Купер заявив, що кампанія ударів у районі Ормузької протоки вичерпала свою ефективність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.


Удари дали результат, але мають межу

"Це було визнанням з боку як військових, так і цивільних радників президента того, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою військової сили", - зазначається у повідомленні.

Адмірал представив свої оцінки Пентагону, Об'єднаному комітету начальників штабів і Білому дому.

Він підкреслив, що за два тижні ударів США суттєво знизили здатність Ірану атакувати судна.

Також більшість визначених цілей уже були уражені.

Рішення про паузу і зміна позиції

За інформацією Axios, саме рекомендації Купера разом із висновками інших радників вплинули на рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по цілях в Ірані.

Повідомляється, що протягом кількох днів до цього Трамп розглядав можливість повернення до масштабних бойових дій.

Його позиція почала змінюватися ввечері у четвер. Остаточне рішення про призупинення бомбардувань було ухвалене у п'ятницю. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8086
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 50,9653
  0,0924
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5513  0,04 0,10 45,0113  0,03 0,06
EUR 50,7852  0,11 0,22 51,4135  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на 24.07.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8100  0,04 0,09 44,8400  0,04 0,09
EUR 50,9848  0,05 0,09 51,0055  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес