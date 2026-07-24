Санкції проти Росії ухвалили після домовленостей із Грецією: що їй запропонували

Греція винятково зможе продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, незважаючи на заборону транзиту СПГ з Росії, зафіксовану у 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від обізнаних з процесами дипломатів ЄС в Брюсселі.

Греція "протиснула" виняток із заборони на транзит російського скрапленого газу з 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Для того, щоб розблокувати затвердження нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, Греції був запропонований компроміс - обмежений виняток, який стосуватиметься транспортування скрапленого газу з Росії до третіх країн за контрактами, які були укладені до 24 лютого 2022 року", - розповів один зі співрозмовників "Європейської правди".

Також Греції буде винятково дозволено проводити закупівлі, повʼязані зі здійсненням такого транспортування.

Вказаний виняток буде переглядатися Радою ЄС кожного року.

Як повідомляла "Європейська правда", 23 липня Комітет постійних представників ЄС (Coreper) дійшов згоди щодо 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та ухвалив рішення у другій половині дня провести письмову процедуру з його затвердження.

Coreper довго не міг схвалити рішення щодо ухвалення 21-го пакета. Наріжним каменем стала вимога Греції продовжити для неї дозвіл реекспортувати російський скраплений газ в треті країни.