Сенат США почав попереднє розслідування криптобізнесів Трампа

Сенатор Річард Блюменталь, який очолює демократів у Постійному підкомітеті з розслідувань (PSI) Сенату США, розпочав попереднє розслідування щодо криптовалютної діяльності президента Дональда Трампа.

Він надіслав офіційні листи керівникам компаній Fight Fight Fight LLC та World Liberty Financial, в яких вимагає відповіді на низку запитань та надання фінансових документів щодо наявних криптовалютних структур, афілійованих з Трампом:

* Fight Fight Fight LLC - компанія, що випустила мемкоїн TRUMP;

* CIC Digital LLC - співавтор TRUMP та емітент NFT Трампа;

* Celebration Cards LLC - ще один проєкт із Trump NFT;

* DTTM Operations LLC - керує правами інтелектуальної власності Трампа;

* World Liberty Financial (WLFI) та пов'язані з нею фірми.

Загалом йдеться про можливі порушення державної етики, зв'язки з іноземними інвесторами та участь у схемах «плати - отримай доступ до президента».

«PSI проводить попереднє розслідування щодо можливих конфліктів інтересів та порушень законодавства в рамках криптодіяльності президента Трампа та фінансових операцій пов'язаних компаній з іноземними особами, урядами та криптофірмами», - зазначено в листах.

Блюменталь поцікавився:

* як компанії ідентифікують або блокують іноземні інвестиції;

* яку частку прибутку вони отримали;

* чи допущені до участі особи під слідством або у розшуку.

Також він вимагає надати фінансову звітність і документи щодо інвестиційних структур.

Зазначимо, що розслідування набуло особливої актуальності після повідомлень про можливу угоду на $2 млрд між інвестфондом MGX з Абу-Дабі та біржею Binance, у якій ключову роль має відіграти стейблкоїн USD1, повʼязаний із брендом Трампа. Про це нагадав Ерік Трамп, син президента, на нещодавній конференції у Дубаї - TOKEN2049.

Попри серйозність справи, у демократів обмежені повноваження: як меншість у Сенаті, вони не можуть видавати повістки без підтримки республіканського голови підкомісії - сенатора Рона Джонсона.

У відповідь на скандал сенатор-демократ Кріс Мерфі запропонував законопроєкт MEME, який заборонить президенту та членам Конгресу випускати мемкоїни або інші фінансові активи.

Нагадаємо, що представник штату Каліфорнії від Демократичної партії Сем Ліккардо розробив Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act та збирався представити його у кінці лютого 2025 року.

Конгресвумен Максін Вотерс, що очолює демократів у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, також розкритикувала криптопроєкти Трампа, наголосивши на просуванні стейблкоїна USD1 через підтримку законодавчої ініціативи «Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy».

Крім того, разом з сенаторкою Елізабет Воррен вони відправили до Комісії з цінних паперів і бірж США лист з вимогою представити їм наявну інформацію стосовно зв'язків Трампа з проєктом WLFI.

Своєю чергою, Воррен та ще девʼять демократів відкликали підтримку іншого законопроєкту щодо стейблкоїнів - «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins», - оскільки він потребує чимало поправок та має відношенням до Трампа.