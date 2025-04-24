Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний інфраструктурний об'єкт - тунель Fehmarnbelt, який після завершення стане найдовшим у світі зануреним попередньо зібраним автомобільно-залізничним тунелем. Його довжина становитиме 18 км, і він істотно скоротить час у дорозі: подорож між Родбигавном у Данії та Путтгарденом у Німеччині триватиме лише 10 хвилин автівкою або 7 хвилин поїздом, замість 45-хвилинної переправи поромом. Про це пише BBC.

Тунель складається з 90 масивних бетонних елементів, кожен довжиною 217 метрів і вагою понад 73 тисячі тонн. На відміну від тунелів, які бурять у скелі, елементи Fehmarnbelt укладаються безпосередньо на морське дно у спеціально виритий жолоб, з'єднуючись між собою з ювелірною точністю - до 15 мм. Такий підхід дозволив реалізувати проєкт навіть у місцевості з м'якими глинами та крейдою, де буріння неможливе.

У кожному сегменті тунелю розміщено п'ять паралельних труб: дві - для залізничних колій, дві - для доріг з двостороннім рухом, та одну - для технічного обслуговування й евакуації. Основний майданчик будівництва розташовано на данському острові Лолланн, де функціонує завод із виготовлення елементів та порт для їх транспортування.

Проєкт коштує близько 7,4 млрд євро, з яких 1,3 млрд надає Європейська комісія, решту фінансує Данія. Планується, що доходи від платного проїзду поступово повернуть державні інвестиції протягом 40 років. Щодня тунелем користуватимуться понад 12 тисяч автівок і 100 поїздів.

Цей інфраструктурний гігант має велике значення для регіону - він з'єднає Скандинавію з Центральною Європою, сприятиме розвитку торгівлі, туризму та створенню робочих місць, особливо у менш розвинених районах Данії, таких як Лолланн.

До речі, план будівництва супроводжувався протестами екологів і поромних компаній, які побоювалися впливу на морське середовище. Але після тривалих судових процесів у 2020 році проєкт отримав дозвіл на реалізацію. Щоб зменшити екологічний вплив, компанія Femern, яка займається реалізацією проєкту, створює 300-гектарну природну зону на рекультивованих землях.

Очікується, що тунель відкриють у 2029 році - і це стане новою сторінкою в транспортному сполученні Європи.