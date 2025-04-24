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АНАЛІТИКА

Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

 

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний інфраструктурний об'єкт - тунель Fehmarnbelt, який після завершення стане найдовшим у світі зануреним попередньо зібраним автомобільно-залізничним тунелем. Його довжина становитиме 18 км, і він істотно скоротить час у дорозі: подорож між Родбигавном у Данії та Путтгарденом у Німеччині триватиме лише 10 хвилин автівкою або 7 хвилин поїздом, замість 45-хвилинної переправи поромом. Про це пише BBC.

Тунель складається з 90 масивних бетонних елементів, кожен довжиною 217 метрів і вагою понад 73 тисячі тонн. На відміну від тунелів, які бурять у скелі, елементи Fehmarnbelt укладаються безпосередньо на морське дно у спеціально виритий жолоб, з'єднуючись між собою з ювелірною точністю - до 15 мм. Такий підхід дозволив реалізувати проєкт навіть у місцевості з м'якими глинами та крейдою, де буріння неможливе.

Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

 

У кожному сегменті тунелю розміщено п'ять паралельних труб: дві - для залізничних колій, дві - для доріг з двостороннім рухом, та одну - для технічного обслуговування й евакуації. Основний майданчик будівництва розташовано на данському острові Лолланн, де функціонує завод із виготовлення елементів та порт для їх транспортування.

Проєкт коштує близько 7,4 млрд євро, з яких 1,3 млрд надає Європейська комісія, решту фінансує Данія. Планується, що доходи від платного проїзду поступово повернуть державні інвестиції протягом 40 років. Щодня тунелем користуватимуться понад 12 тисяч автівок і 100 поїздів.

Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

 

Цей інфраструктурний гігант має велике значення для регіону - він з'єднає Скандинавію з Центральною Європою, сприятиме розвитку торгівлі, туризму та створенню робочих місць, особливо у менш розвинених районах Данії, таких як Лолланн.

До речі, план будівництва супроводжувався протестами екологів і поромних компаній, які побоювалися впливу на морське середовище. Але після тривалих судових процесів у 2020 році проєкт отримав дозвіл на реалізацію. Щоб зменшити екологічний вплив, компанія Femern, яка займається реалізацією проєкту, створює 300-гектарну природну зону на рекультивованих землях.

Між Данією та Німеччиною будують підводний тунель завдовжки 18 км

 

Очікується, що тунель відкриють у 2029 році - і це стане новою сторінкою в транспортному сполученні Європи.

За матеріалами: mezha.media
 

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