В PURL бере участь вже 21 країна на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд - Сибіга

Вже 21 країна бере на сьогодні участь в ініціативі щодо закупівлі американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Якщо росіяни планували зірвати нові внески в обороноздатність України та нові санкції - їм це не вдалося. Лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь", - написав міністр у Facebook.

Він зауважив, що вперше відбулося розширення кола учасників програми PURL, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу - завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії.

"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL - на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", - повідомив глава МЗС.

Крім того, він наголосив, що у залі Ради Україна-НАТО відчувалася "одностайність та рішучість підтримувати Україну". "Більше того, формуємо розуміння, що чим сильніші позиції України на полі бою, тим сильніші наші позиції за столом переговорів. Це також впливає на конкретні рішення про підтримку", - додав міністр.

За його словами, "це дійсно було одне з найбільш результативних засідань Ради Україна-НАТО на моїй памʼяті".

Очільник МЗС нагадав, що також відвідав Раду міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні і анонсував проведення заходів щодо притягнення РФ до відповідальності.

"Готуємо важливі заходи, присвячені притягненню Росії до відповідальності, посиленню підтримки України та українців, контакти наших лідерів. Нідерланди демонструють тверде та принципове лідерство за всіма напрямами. Ми дуже це цінуємо", - сказав Сибіга.

Паралельно, як нагадав міністр, Україна має цього тижня "стрімке нарощування мирних зусиль", і "зараз у США відбувається дебрифінг української сторони за їхніми підсумками".

"До речі, дуже показово, що дипломатичний трек мирних зусиль розгортається не замість, а одночасно з конкретними рішеннями союзників про посилення нашої армії, стійкості нашої держави в зимовий період, підготовкою санкційних ударів проти РФ, треком відповідальності. Так і має бути - не замість, а одночасно. Посилення на полі бою та на переговорах", - наголосив він.