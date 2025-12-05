Авторизация

Велика Британія та Норвегія формують військово-морський альянс, щоб протидіяти росії

Велика Британія та Норвегія уклали «першу свого роду оборонну угоду» про об'єднаний флот, який полюватиме на російські субмарини й захищатиме критично важливу інфраструктуру в Північній Атлантиці.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Угода «Лунна-Гауз», названа на честь бази на Шетландських островах, передбачає об'єднаний флот з фрегатів типу 26 британського виробництва. Ідеться про вісім британських та щонайменше п'ять норвезьких суден.

Ці домовленості підкріплені попередньою угодою: у вересні Велика Британія підписала угоду на 10 мільярдів фунтів стерлінгів про постачання щонайменше п'яти нових військових кораблів норвезькому флоту.

Ці судна патрулюватимуть стратегічно важливий проміжок між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, контролюючи діяльність російського флоту та захищаючи критично важливу інфраструктуру - підводні кабелі й трубопроводи, якими передаються життєво важливі комунікації, електроенергія та газ.

Флоти країн діятимуть як один: спільно використовуватимуть ремонтні бази, технології та обладнання, щоб швидко розгортатися там, де це необхідно.

Таке рішення ухвалили після того, як у водах Великої Британії помітили російський розвідувальний корабель «Янтар». Лондон стверджує, що за останні два роки кількість російських суден, що загрожують британським водам, збільшилась на 30%.

Окрім того, угода передбачає, що Велика Британія приєднається до норвезької програми розробки материнських кораблів для безпілотних систем пошуку мін і підводної війни.

Королівська морська піхота цілорічно тренуватиметься в Норвегії, там проходитимуть підготовку до бойових дій в умовах мінусової температури.

Королівський флот Норвегії тим часом приймає на озброєння вдосконалені ударні ракети для морських кораблів. Домовленості передбачають глибшу співпрацю щодо британських самонавідних торпед Sting Ray, що допоможе збільшити запаси боєприпасів.


«Завдяки цій угоді ми будемо патрулювати Північну Атлантику як єдине ціле, разом навчатися в Арктиці та розробляти передове обладнання, яке забезпечить безпеку наших громадян зараз і в майбутньому. Ми посилюємо європейську безпеку та виконуємо наш план "НАТО - понад усе"», - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі.
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,06 42,2100  0,02 0,04
EUR 49,1690  0,04 0,09 49,1875  0,05 0,11

