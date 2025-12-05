Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дональд Трамп представив план радикального пом'якшення норм паливної економічності в США
10:23 05.12.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про плани кардинально переглянути стандарти паливної ефективності, введені його попередником, щоб знизити ціни на нові автомобілі для американських споживачів.
Що відомо
Йдеться про вимоги Corporate Average Fuel Economy (CAFE) для легкових автомобілів і легких вантажівок, які були жорсткішими при адміністрації колишнього президента Джо Байдена. У червні 2024 року Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) встановило нові цілі: автовиробники повинні були знижувати середню витрату пального по всьому модельному ряду легкових автомобілів на 2% щороку між 2027 і 2031 модельними роками, а для легких вантажівок - на 2% щороку між 2029 і 2031 роками.
Згідно з цими правилами, агентство планувало довести середню витрату автомобіля до приблизно 50,4 миль на галон (4,7 л/100 км) до 2031 модельного року. Трамп назвав цю політику «абсурдно обтяжливою» і заявив, що вона «наклала дороговартісні обмеження і створила всілякі проблеми для автовиробників». Нова пропозиція різко знизить ці вимоги до приблизно 34,5 миль на галон (6,8 л/100 км) до 2031 модельного року, а також перекласифікує кросовери та невеликі SUV з категорії легких вантажівок у легкові автомобілі.
В інформаційному бюлетені, опублікованому Білим домом на своєму сайті, адміністрація стверджує, що без цих заходів жорсткі норми паливної економічності попередньої адміністрації «підняли б середню вартість нового автомобіля майже на $1000». Також вони заявляють, що пропозиція «зекономить американським сім'ям в цілому $109 млрд за наступні п'ять років» і «врятує понад 1500 життів і запобіжить майже чверті мільйона серйозних травм до 2050 року».
Запропоновані правила CAFE - частина ширшої програми адміністрації Трампа по скасуванню низки норм, які він раніше називав «мандатом на електромобілі». У липні законодавці в Конгресі активно просували скасування штрафів для автовиробників, які не виконали стандарти CAFE. Крім того, через прийнятий раніше цього року податковий і бюджетний законопроєкт, відомий як «великий, прекрасний законопроєкт» (англ. One Big Beautiful Bill Act), вони скасували федеральні податкові пільги у розмірі $7500 при купівлі електромобілів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Британія готова передати Україні £8 млрд заморожених російських активів, - The Times
|США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС Лукойлу до 29 квітня 2026 року
|В PURL бере участь вже 21 країна на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд - Сибіга
|Дональд Трамп представив план радикального пом'якшення норм паливної економічності в США
Бізнес
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада
|Рахункова палата повідомила, які сфери перевірятиме наступного року