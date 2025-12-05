Дональд Трамп представив план радикального пом'якшення норм паливної економічності в США

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани кардинально переглянути стандарти паливної ефективності, введені його попередником, щоб знизити ціни на нові автомобілі для американських споживачів.

Що відомо

Йдеться про вимоги Corporate Average Fuel Economy (CAFE) для легкових автомобілів і легких вантажівок, які були жорсткішими при адміністрації колишнього президента Джо Байдена. У червні 2024 року Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) встановило нові цілі: автовиробники повинні були знижувати середню витрату пального по всьому модельному ряду легкових автомобілів на 2% щороку між 2027 і 2031 модельними роками, а для легких вантажівок - на 2% щороку між 2029 і 2031 роками.

Згідно з цими правилами, агентство планувало довести середню витрату автомобіля до приблизно 50,4 миль на галон (4,7 л/100 км) до 2031 модельного року. Трамп назвав цю політику «абсурдно обтяжливою» і заявив, що вона «наклала дороговартісні обмеження і створила всілякі проблеми для автовиробників». Нова пропозиція різко знизить ці вимоги до приблизно 34,5 миль на галон (6,8 л/100 км) до 2031 модельного року, а також перекласифікує кросовери та невеликі SUV з категорії легких вантажівок у легкові автомобілі.

В інформаційному бюлетені, опублікованому Білим домом на своєму сайті, адміністрація стверджує, що без цих заходів жорсткі норми паливної економічності попередньої адміністрації «підняли б середню вартість нового автомобіля майже на $1000». Також вони заявляють, що пропозиція «зекономить американським сім'ям в цілому $109 млрд за наступні п'ять років» і «врятує понад 1500 життів і запобіжить майже чверті мільйона серйозних травм до 2050 року».

Запропоновані правила CAFE - частина ширшої програми адміністрації Трампа по скасуванню низки норм, які він раніше називав «мандатом на електромобілі». У липні законодавці в Конгресі активно просували скасування штрафів для автовиробників, які не виконали стандарти CAFE. Крім того, через прийнятий раніше цього року податковий і бюджетний законопроєкт, відомий як «великий, прекрасний законопроєкт» (англ. One Big Beautiful Bill Act), вони скасували федеральні податкові пільги у розмірі $7500 при купівлі електромобілів.