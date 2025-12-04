Авторизация

Верхня палата парламенту Швейцарії послабила правила експорту зброї

У четвер верхня палата парламенту Швейцарії проголосував за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, не порушуючи нейтралітет держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Верхня палата парламенту підтримала зміни до закону про військові матеріали 31 голосом проти 12, після схвалення нижньою палатою у вівторок.

Надалі швейцарським компаніям буде дозволено експортувати зброю до 25 західних країн, а правила, що вимагають згоди на реекспорт швейцарської зброї, будуть послаблені.

Наразі Швейцарія не дозволяє експорт зброї, якщо країна призначення залучена у внутрішній або міжнародний конфлікт, або серйозно порушує права людини.

Прямий експорт зброї до України залишатиметься забороненим, згідно із змінами до законодавства.

Рішення було прийнято після того, як представники промисловості та політики висловили занепокоєння щодо збитків, завданих швейцарському сектору озброєнь, який втрачав замовлення за кордоном через обмеження.

Депутатка Бріджит Габерлі-Коллер заявила, що Швейцарія потребує життєздатної оборонної промисловості.

"Внутрішня збройова промисловість може існувати лише за умови, що вона також може експортувати, і це до країн, які мають подібний режим експортного контролю, як і наша країна", - сказала вона.

"Оскільки наш закон про військове майно має, ймовірно, найсуворіші експортні правила в Європі, наші сусідні країни більше не купують у нас", - додала вона.

Уряд Швейцарії вирішить, коли нові правила набудуть чинності.

Зміни до закону ще можуть бути винесені на референдум.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер раніше закликав швейцарських парламентарів просуватися в напрямку послаблення обмежень на експорт озброєнь, щоб сприяти міжнародній безпековій співпраці.
 

