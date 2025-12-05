Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина продовжила контракти на закупівлю російського газу, але лише на один рік
09:39 05.12.2025 |
Туреччина продовжила на один рік контракти на закупівлі російського газу, що закінчуються наприкінці 2025 року, загальним обсягом 22 млрд кубометрів.
Про це повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, передає The Moscow Times.
Туреччина залишається останнім великим імпортером російського газу в Європі. Проте країна уклала низку довгострокових угод на поставк скрапленого газу, розраховуючи на надлишок пропозиції, що очікується на світовому ринку найближчими роками. Значна частина нових поставок прийде із США.
За словами Байрактара, турецька державна компанія BOTAS вже оформила продовження контракту з Росією.
"Поставки від "Газпрому" триватимуть наступного року, але ми орієнтуємося на більш коротку перспективу - приблизно один рік", - сказав Байрактар.
Туреччина також веде переговори щодо угоди на імпорт 10 млрд кубометрів газу з Ірану, термін дії якої спливає в липні 2026 року, сказав він, додавши, що серед іншого обговорюється збільшення обсягів туркменського газу, що надходить через Іран.
Байрактар повідомив, що Туреччина планує інвестувати у видобуток газу в США, щоб хеджувати зобов'язання придбати до 1500 партій скрапленого газу зі США протягом 15 років.
"Щоб застрахувати нашу позицію та створити повний ланцюжок вартості, ми розглядаємо можливість інвестицій у більш верхні сегменти виробничого ланцюжка на американському ринку", - зазначив Байрактар.
Турецька держкомпанія TPAO веде переговори з американськими енергетичними гігантами, включно з Chevron та Exxon, і угода може бути укладена вже в січні.
Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар відкинув заклики адміністрації президента США Дональда Трампа припинити імпорт енергоносіїв з Росії. За його словами, рішення про закупівлі російської нафти ухвалюють приватні нафтопереробні компанії, а не влада Туреччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Британія готова передати Україні £8 млрд заморожених російських активів, - The Times
|США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС Лукойлу до 29 квітня 2026 року
|В PURL бере участь вже 21 країна на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд - Сибіга
|Дональд Трамп представив план радикального пом'якшення норм паливної економічності в США
Бізнес
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада
|Рахункова палата повідомила, які сфери перевірятиме наступного року