Туреччина продовжила контракти на закупівлю російського газу, але лише на один рік

Туреччина продовжила на один рік контракти на закупівлі російського газу, що закінчуються наприкінці 2025 року, загальним обсягом 22 млрд кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, передає The Moscow Times.

Туреччина залишається останнім великим імпортером російського газу в Європі. Проте країна уклала низку довгострокових угод на поставк скрапленого газу, розраховуючи на надлишок пропозиції, що очікується на світовому ринку найближчими роками. Значна частина нових поставок прийде із США.

За словами Байрактара, турецька державна компанія BOTAS вже оформила продовження контракту з Росією.

"Поставки від "Газпрому" триватимуть наступного року, але ми орієнтуємося на більш коротку перспективу - приблизно один рік", - сказав Байрактар.

Туреччина також веде переговори щодо угоди на імпорт 10 млрд кубометрів газу з Ірану, термін дії якої спливає в липні 2026 року, сказав він, додавши, що серед іншого обговорюється збільшення обсягів туркменського газу, що надходить через Іран.

Байрактар ​​повідомив, що Туреччина планує інвестувати у видобуток газу в США, щоб хеджувати зобов'язання придбати до 1500 партій скрапленого газу зі США протягом 15 років.

"Щоб застрахувати нашу позицію та створити повний ланцюжок вартості, ми розглядаємо можливість інвестицій у більш верхні сегменти виробничого ланцюжка на американському ринку", - зазначив Байрактар.

Турецька держкомпанія TPAO веде переговори з американськими енергетичними гігантами, включно з Chevron та Exxon, і угода може бути укладена вже в січні.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар відкинув заклики адміністрації президента США Дональда Трампа припинити імпорт енергоносіїв з Росії. За його словами, рішення про закупівлі російської нафти ухвалюють приватні нафтопереробні компанії, а не влада Туреччини.