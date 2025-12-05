Авторизация

США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС Лукойлу до 29 квітня 2026 року

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у четвер видало нову генеральну ліцензію №128b, яка продовжує до 29 квітня 2026 року термін дії дозволу на здійснення операцій, пов'язаних із роздрібними автозаправними станціями Лукойлу за межами Росії.

Раніше він діяв до 13 грудня 2025 року.

Ліцензія дозволяє трансакції, потрібні для обслуговування, функціонування або згортання діяльності роздрібних АЗС підсанкційної російської компанії.

Крім того, нова ліцензія також чітко авторизує трансакції за участю Lukoil International GmbH (LIG) та її суб'єктів, включаючи Lukoil North America LLC та Lukoil Americas Corporation.

Раніше повідомлялося, що через санкції на автозаправках під брендом Lukoil у США, більшість із яких працюють за франшизою в Нью-Джерсі, виникли серйозні збої з оплатою кредитними, дебетовими й передплаченими картками.

У Нью-Джерсі знаходиться понад 110 АЗС під брендом Lukoil - близько 60% усіх АЗС компанії в США; на них до 85% продажів зазвичай припадає на карткові платежі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,06 42,2100  0,02 0,04
EUR 49,1690  0,04 0,09 49,1875  0,05 0,11

