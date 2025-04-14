Міністр торгівлі США: Мита на електроніку зняті тимчасово

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що рішення звільнити від підвищених митних тарифів імпорт смартфонів, комп'ютерів та деякої іншої електроніки - це лише тимчасова відстрочка. На ці товари, за його словами, поширюватимуться "секторальні мита на напівпровідники". Відповідну заяву він зробив у неділю, 13 квітня, в інтерв'ю програмі ABC "This Week".

"Усі ці продукти належатимуть до категорії напівпровідників, і вони матимуть особливий тип тарифу, щоб гарантувати, що виробництво цих продуктів було перенесено (назад в Америку. - Ред.). Нам потрібні напівпровідники, нам потрібні мікросхеми та плоскі панелі - нам потрібно, щоб ці речі вироблялися в Америці. Ми не можемо покладатися на Південно-Східну Азію щодо всіх речей, які працюють для нас", - сказав Лутнік в інтерв'ю ABC.

"Він (президент США Дональд Трамп. - Ред.) каже, що вони звільнені від взаємних мит, але вони включені до мит на напівпровідники, які, ймовірно, набудуть чинності через місяць або два", - додав він.

Китай закликає США повністю скасувати взаємні мита

Китай натомість закликав Сполучені Штати "повністю скасувати" так звані взаємні митні тарифи. "Ми закликаємо США (...) зробити великий крок, щоб виправити свої помилки, повністю скасувати неправильну практику "взаємних тарифів" і повернутися на правильний шлях взаємної поваги", - йдеться в заяві представника міністерства торгівлі Китаю, цитує AFP.

Китай неодноразово заявляв, що залишається відкритим до переговорів зі Сполученими Штатами, нагадує AFP. Білий дім заявляє, що Трамп залишається "оптимістичним" щодо укладення угоди з Китаєм, хоча представники адміністрації чітко дали зрозуміти, що очікують, що Пекін першим звернеться до них.

Митна війни Трампа

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями запровадив низку торговельних зборів на різні імпортовані до Сполучених Штатів товари, зокрема з Євросоюзу, спричинивши побоювання про початок руйнівної торговельної війни. Так, 2 квітня глава Білого дому оголосив про запровадження митних зборів щодо переважної більшості торгових партнерів США. Імпорт із країн-членів Євросоюзу обкладатиметься 20-відсотковим митом, а з Великобританії - 10-відсотковим. Для низки країн митні тарифи сягнуть 40 і більше відсотків.

Згодом Трамп оголосив, що, зважаючи на те, що понад 75 країн викликали представників США щодо розв'язання питання митних тарифів, він санкціонував 90-денну паузу на запровадження нових американських мит, а також оголосив суттєве зниження взаємних тарифів упродовж цього періоду на 10 відсотків. Водночас керівництву Китаю Трамп закинув "брак поваги" до США й оголосив підвищення ставок ввізного мита на ввесь імпорт з Китаю до 125 відсотків. Наступного дня у Вашингтоні заявили, що ставки на товари з КНР зростуть до 145 відсотків.

Міністерство фінансів КНР 11 квітня оголосило, що Пекін підвищує торговельні збори на імпорт зі США до 125 відсотків у відповідь на чергове підвищення мит з боку американської адміністрації. Нові китайські тарифи набули чинності 12 квітня.