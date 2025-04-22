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АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що є «дуже хороші шанси» на досягнення угоди щодо війни РФ проти України

 

Сполучені Штати мали «дуже хороші зустрічі» щодо завершення російсько-української війни, заявив президент США Дональд Трамп 21 квітня. Як цитують міжнародні медіа, про це він заявив на заході з нагоди Великодня в саду Білого дому.

«Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України, Росії», - заявив він, пообіцявши надати більше деталей протягом наступних трьох днів.

Відповідаючи на питання журналіста щодо шансів на досягнення угоди цього тижня, президент США заявив: «є дуже хороші шанси».

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду на цьому тижні. У відповідь на це в Кремлі заявили про відкритість Росії до пошуків мирного врегулювання війни.

У Парижі 17 квітня відбулися зустрічі між представниками України, Сполучених Штатів і Європи щодо завершення російсько-української війни. 21 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступна зустріч відбудеться в середу, 23 квітня, в Лондоні.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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