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Трамп вважає, що є «дуже хороші шанси» на досягнення угоди щодо війни РФ проти України
23:05 21.04.2025 |
Сполучені Штати мали «дуже хороші зустрічі» щодо завершення російсько-української війни, заявив президент США Дональд Трамп 21 квітня. Як цитують міжнародні медіа, про це він заявив на заході з нагоди Великодня в саду Білого дому.
«Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України, Росії», - заявив він, пообіцявши надати більше деталей протягом наступних трьох днів.
Відповідаючи на питання журналіста щодо шансів на досягнення угоди цього тижня, президент США заявив: «є дуже хороші шанси».
Напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду на цьому тижні. У відповідь на це в Кремлі заявили про відкритість Росії до пошуків мирного врегулювання війни.
У Парижі 17 квітня відбулися зустрічі між представниками України, Сполучених Штатів і Європи щодо завершення російсько-української війни. 21 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступна зустріч відбудеться в середу, 23 квітня, в Лондоні.
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