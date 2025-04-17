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TSMC заявила, що не веде переговорів з Intel щодо спільного виробництва чипів
16:51 17.04.2025 |
Гендиректор TSMC С.С. Вей під час звіту за перший квартал 2025 року заявив, що компанія не веде жодних переговорів з Intel щодо створення спільного бізнесу чи передачі технологій. Про це пише CNBC.
Це спростування стало реакцією на публікацію The Information, де повідомлялося, що Intel і TSMC нібито обговорювали попередню угоду про спільне управління заводами Intel, у якій TSMC мала б 20% частки. У Intel відмовилися коментувати, нагадавши, що компанія не дає заяв щодо чуток.
Intel, колись провідний виробник чипів у США, останніми роками поступилася позиціями конкурентам - таким як NVIDIA, AMD, Qualcomm і Apple. У 2024 році компанія пережила найгірший рік в історії: її акції впали на 61%.
Щодо TSMC, то вона продовжує рости завдяки високому попиту на чипи для ШІ, що дозволило перевищити фінансові прогнози в першому кварталі. Однак компанія стикається з проблемами через нові мита на імпорт напівпровідників з Тайваню, які просуває адміністрація Дональда Трампа, та через експортні обмеження для своїх клієнтів, таких як NVIDIA та AMD.
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