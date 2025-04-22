WSJ: Вашингтон хоче ще більше урізати фінансування Гарварду

Один із найпрестижніших вишів США та світу - Гарвардський університет - викликав гнів адміністрації президента США Дональда Трампа, у зв'язку з чим йому загрожує втрата фінансування ще на мільярд доларів. Про це повідомила газета The Wall Street Journal у неділю, 20 квітня.

Як розповіли журналістам джерела, скорочення фінансування може торкнутися безпосередньо досліджень у сфері охорони здоров'я.

14 квітня міносвіти США повідомило, що федеральний уряд США заморожує Гарвардському університету гранти на суму понад 2,2 мільярда доларів та контракти на суму 60 мільйонів доларів.

Лист адміністрації Трампа Гарварду

11 квітня, за даними агенції AP, адміністрація Трампа направила до Гарварду лист із закликом провести широкі реформи у сфері управління та керівництва університетом, а також змінити політику щодо прийому студентів. Вимоги адміністрації Трампа до Гарварду включали також заклик провести перевірку навчального закладу, викладачів та керівництва університету щодо їхніх поглядів на різноманіття (diversity) та заборонити носіння масок на території кампуса. Остання вимога явно була спрямована проти пропалестинських протестувальників, вважають журналісти.

Крім того, федеральний уряд США вимагав від університету припинити визнання або фінансування "будь-яких студентських груп або клубів, які схвалюють або пропагують злочинну діяльність, незаконне насильство або незаконні утиски", випливало з публікації. Сам лист у Гарвард був підготовлений так званою "цільовою групою боротьби з антисемітизмом" в адміністрації Трампа.

Президент Гарвардського університету Алан Гарбер 14 квітня заявив, що університет не піде назустріч вимогам уряду. А сам список чітко дає зрозуміти, що "намір (адміністрації Трампа. - Ред. ) не полягає в тому, щоб працювати з нами над проблемою антисемітизму в дусі співробітництва та конструктивності".

Як зазначається в публікації WSJ, саме список вимог, спрямованих до Гарварду 11 квітня, адміністрація Трампа розглядає як відправну точку в переговорах про фінансування.

Тиск адміністрації Трампа на Колумбійський університет

Раніше з аналогічним тиском з боку уряду зіткнувся Колумбійський університет у Нью-Йорку. Керівництво цього престижного вишу, однак, пішло назустріч Білому дому, оголосивши про посилення заходів боротьби з антисемітизмом.

Після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року в університетах США, зокрема в Колумбійському, спалахнули протести студентів на підтримку палестинців та проти Ізраїлю.

На початку березня адміністрація Дональда Трампа відкликала 400 мільйонів доларів допомоги Колумбійському університету, звинувативши його керівництво в тому, що воно не змогло подолати антисемітизм та захистити студентів-євреїв. Як попередня умова для відновлення фінансування федеральні чиновники США вимагали від вишу негайно провести реформи академічної політики та заходів безпеки.