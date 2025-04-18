Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»

На автосалоні в Нью-Йорку вручено нагороди премії "2025 World Car Awards". Церемонія справді виправдала статус міжнародної. Настільки, що більшість переможців навіть не представлені на ринку США.

Головний титул -" World Car of the Year " - дістався Kia EV3, який обійшов на фінальному етапі BMW X3 і Hyundai Inster. Це друга поспіль перемога Kia. Так, минулого року найкращим автомобілем було визнано EV9.

У США EV3 поки що не продається, але має з'явитися, якщо не завадять мита.

Kia EV3 переміг у номінації "2025 World Car of the Year"

Електромобілі загалом домінували цього року. Volvo EX90 став " World Luxury Car ", обійшовши Porsche Macan і Porsche Panamera.

Hyundai Inster/Casper Electric переміг у категорії " World Electric Vehicle ". Це компактний міський кросовер потужністю 115 к.с., орієнтований насамперед на азійські ринки.

Звання " World Urban Car " отримав BYD Seagull/Dolphin Mini - хетчбек, який у Китаї коштує менше $10,000. Версія Seagull Intelligent Driving Edition має запас ходу до 405 км.

У номінації " World Car Design of the Year " переміг Volkswagen ID. Buzz. Електричний мінівен хоча й представлений уже кілька років, обійшов Kia EV3 та Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250.