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Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»
10:50 18.04.2025 |
На автосалоні в Нью-Йорку вручено нагороди премії "2025 World Car Awards". Церемонія справді виправдала статус міжнародної. Настільки, що більшість переможців навіть не представлені на ринку США.
Головний титул -"World Car of the Year" - дістався Kia EV3, який обійшов на фінальному етапі BMW X3 і Hyundai Inster. Це друга поспіль перемога Kia. Так, минулого року найкращим автомобілем було визнано EV9.
У США EV3 поки що не продається, але має з'явитися, якщо не завадять мита.
Електромобілі загалом домінували цього року. Volvo EX90 став "World Luxury Car", обійшовши Porsche Macan і Porsche Panamera.
Hyundai Inster/Casper Electric переміг у категорії "World Electric Vehicle". Це компактний міський кросовер потужністю 115 к.с., орієнтований насамперед на азійські ринки.
Звання "World Urban Car" отримав BYD Seagull/Dolphin Mini - хетчбек, який у Китаї коштує менше $10,000. Версія Seagull Intelligent Driving Edition має запас ходу до 405 км.
У номінації "World Car Design of the Year" переміг Volkswagen ID. Buzz. Електричний мінівен хоча й представлений уже кілька років, обійшов Kia EV3 та Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250.
Єдиним не електричним автомобілем серед переможців став Porsche 911 GTS, який забрав собі нагороду "World Performance Car".
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