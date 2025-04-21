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У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
09:42 21.04.2025 |
США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У матеріалі видання вказані пропозиції, які були зроблені Києву минулого тижня в Парижі з метою завершити війну. Частково ці пункти описувалися в інших виданнях, але WSJ стало відомо про ще одну ідею, яку розглядають у президента США Дональда Трампа.
За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.
Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".
Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.
В Україні хочуть повернути контроль над ЗАЕС
Нагадаємо, менше тижня тому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зацікавлена разом зі США контролювати Запорізьку АЕС.
"Вона (ЗАЕС. - ред.) може принести нові можливості для співпраці між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми потребуватимемо більшої кількості електрики для будь-якого проєкту, який може бути імплементований в Україні, разом зі Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо", - сказав він.
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