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Путін допустив прямі переговори з Україною
23:51 21.04.2025 |
Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 21 квітня, заявив, що Москва "проаналізує" пропозицію України щодо припинення авіаударів по цивільній інфраструктурі, але звинуватив Київ у використанні таких об'єктів у військових цілях.
"Із цим потрібно розібратися, це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку (з Україною - Ред.)", - сказав Путін журналістам у понеділок, 21 квітня, передає російська агенція "Інтерфакс".
"Отже, ми все це проаналізуємо і ухвалюватимемо відповідне рішення на майбутнє", - зазначив глава Кремля. При цьому він навів як приклад удар Збройних сил Росії по Сумах. Путін заявив, що цей удар було спрямовано на будівлю конгрес-холу, де нібито нагороджували українських військових, що служили в Курській області РФ. Як повідомлялося, від удару РФ по Сумах 13 квітня загинули 35 людей, про жертви серед військових не повідомлялося.
Україна запропонувала відмовитися від авіаударів по цивільній інфраструктурі
Нагадаємо, 19 квітня Володимир Путін оголосив 30-годинне припинення вогню з нагоди Великодня. Українська сторона одразу ж заявила про порушення росіянами своєї пропозиції - зокрема, фіксували артилерійські удари та атаки FPV-дронів. Москва також повідомляла про нібито атаки українських військових.
Однак у неділю в Україні не фіксували повітряних тривог. Президент України Володимир Зеленський, що це формат тиші, "яка досягнута і яку найлегше продовжити". Він запропонував російській стороні відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктуріна термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.
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