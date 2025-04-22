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АНАЛІТИКА

Трамп вимагає від ФРС «негайно» знизити облікову ставку

 

Трамп назвав очільника Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп стверджує, що в даний час в США практично немає інфляції, і що витрати на енергію та більшість інших речей знижуються.

"Оскільки ці витрати мають таку приємну тенденцію до зниження, як я і передбачав, інфляції майже не може бути, але може бути уповільнення економіки, якщо містер "запізнення", головний невдаха, не знизить відсоткові ставки, ЗАРАЗ", - написав Трамп маю чи на увазі Пауелла.

Як повідомляє CNBC, атака Трампа на адресу Пауелла, якого він призначив під час своєї першої каденції, пролунала у той час, коли президент і його команда вивчають, чи можуть вони законно звільнити керівника ФРС до закінчення терміну його повноважень у травні 2026 року.

Будь-яка спроба Трампа звільнити Пауелла, швидше за все, викличе різкий розпродаж на американських фондових ринках, заявив в понеділок віцепрезидент Evercore IS.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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