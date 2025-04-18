Суд в США визнав Google винним у незаконному монополізмі на ринку технологій онлайн‑реклами

Федеральна суддя Леоні Бринкіма з Окружного суду США по Східному округу Вірджинії постановила, що Google використовувала незаконні методи для збереження монополії у сфері технологій онлайн‑реклами, повідомляє The New York Times. Це вже другий за рік вирок проти компанії за порушення антимонопольного законодавства.

Позов Міністерства юстиції США та групи штатів стосувався системи програмного забезпечення, яке автоматично проводить миттєві аукціони для розміщення реклами по всьому інтернету. До складу цієї екосистеми входить Google Ad Manager та інші продукти, придбані Google разом із компанією DoubleClick у 2008 році. У 2023 році цей бізнес приніс Alphabet близько $31 млрд - приблизно десяту частину загального доходу материнської компанії, а частка Google на ринку технологій продажу реклами становить близько 87 %.

Під час тритижневого судового розгляду в вересні представники Мін'юсту доводили, що Google нав'язувала свої інструменти видавцям і завдяки домінуванню стягувала завищені комісії, шкодячи сайтам із безплатним контентом та підриваючи конкурентний процес. Суд також заслухав свідчення керівників великих медіа та рекламних агенцій, які розповіли про негативний вплив цих практик на їхній бізнес.

"Крім того, що компанія позбавила конкурентів можливості конкурувати, ця виключна поведінка завдала значної шкоди клієнтам‑видавцям Google, конкурентному процесу та, врешті-решт, споживачам інформації в інтернеті", - зазначила суддя Бринкіма, одночасно відхиливши одну з позицій позову.

Google в суді наполягала, що стикається з жорсткою конкуренцією не лише від інших постачальників рекламних технологій, а й від соціальних мереж і стримінгових платформ, зокрема TikTok і Netflix. Адвокати компанії посилалися на прецедент Верховного суду 2004 року, який захищає право бізнесу обирати партнерів та інтегрувати свої продукти. "Дії Google - це історія інновацій у відповідь на конкуренцію", - заявила провідний адвокат компанії Карен Данн.

Це рішення доповнює інший вердикт, винесений у серпні, коли федеральний суд визнав Google монополістом у пошуку. Нині Міністерство юстиції домагається розділення компанії. Обидві справи та можливі судові заборони на злиття й придбання можуть призвести до суттєвих структурних змін у Google, обмеживши її вплив на інфраструктуру інтернет‑реклами та зменшивши загальну владу в мережі.

У позові щодо рекламних технологій Мін'юст заздалегідь просив примусити Google продати частину бізнесу з продажу реклами, що зберігає домінування. Якщо суд затвердить такі заходи, це може значною мірою послабити становище Google на ринку.