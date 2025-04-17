Чат-бот Маска Grok отримав функцію пам'яті

Компанія Ілона Маска xAI представила нову функцію пам'яті для Grok. Чат-бот зможе зберігати інформацію про вподобання користувачів і окремі факти про них, щоб враховувати це під час формування відповідей.
Це наближає xAI до основних конкурентів OpenAI та Google. ChatGPT вже давно має подібну функцію пам'яті, яку нещодавно було вдосконалено, щоб вона могла посилатися на всю історію чату користувача.
xAI заявляє, що спогади в Grok "прозорі", тож користувачі зможуть переглянути факти, які пам'ятає про них штучний інтелект та видалити їх за потреби.
Нова функція пам'яті Grok вже доступна в бета-версії на Grok.com, а також у мобільних застосунках для iOS та Android у всьому світі, за винятком ЄС та Великої Британії. xAI також повідомила, що функція пам'яті також скоро зʼявиться і в самому Х. Користувачі можуть вимкнути її в меню налаштувань на сторінці "Контроль даних", а видаляти збережені дані наразі можна лише у вебверсії.