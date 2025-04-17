Чат-бот Маска Grok отримав функцію пам'яті

Компанія Ілона Маска xAI представила нову функцію пам'яті для Grok. Чат-бот зможе зберігати інформацію про вподобання користувачів і окремі факти про них, щоб враховувати це під час формування відповідей.

Це наближає xAI до основних конкурентів OpenAI та Google. ChatGPT вже давно має подібну функцію пам'яті, яку нещодавно було вдосконалено, щоб вона могла посилатися на всю історію чату користувача.



