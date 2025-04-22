Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запровадив санкції проти американських конгресменів і урядовців

 

Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу США, урядовців і керівників неурядових організацій за «кричущу поведінку з питань, пов'язаних із Гонконгом».

Про це повідомила China Morning Post, передає Укрінформ.

Рішення стало відповіддю на запровадження США санкцій проти шести чиновників з Китаю і Гонконгу за їхню причетність до «транснаціональних репресій».

Речник МЗС Го Цзякунь назвав санкції США «серйозним втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю». За його словами, це також є «грубим порушенням принципів міжнародного права і основних норм міжнародних відносин».

Китай «рішуче засуджує» рішення США і запровадить санкції проти «членів Конгресу, чиновників і керівників неурядових організацій, які діяли кричущим чином у питаннях Гонконгу», заявив Го.
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8278  0,09 0,23 41,5233  0,05 0,11
EUR 46,7278  0,18 0,38 47,7800  0,40 0,85

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3200  0,07 0,17 41,3400  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес