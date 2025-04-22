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Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»
23:43 21.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня зосередиться на можливостях встановлення "безумовного припинення вогню".
Про це він заявив у вечірньому зверненні 21 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Глава держави звернув увагу, що Росія в понеділок продовжила обстріли українських міст, відкинувши пропозицію Києва продовжити режим "припинення вогню" після Великодня.
"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви", - додав він.
Зеленський нагадав про пропозицію Києва припинити обстріли цивільної інфраструктури, яку можна втілити забороною ударів ракет і далекобійних дронів.
"Представники України - і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня - матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню - саме це має бути початком", - підкреслив президент.
Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.
Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. З боку європейських держав - Британії, Франції та Німеччини - будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.
Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американці висунули свої "мирні ідеї" в конфіденційному документі, який представили українській делегації у Парижі минулого тижня. Вони очікують, що на зустріч у Лондоні Україна надасть свою відповідь.
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