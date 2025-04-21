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Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
09:23 21.04.2025 |
Американський президент Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна "укладуть угоду" про мир цього тижня.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, повідомляє "Європейська правда".
Після укладання "мирної" угоди, як переконаний Трамп, Росія і Україна вестимуть бізнес зі США й "зароблятимуть статки".
"Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблятимуть статки", - зазначив американський президент.
Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
Згодом і Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.
Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню і відмову від обговорення прагнення України стати членом НАТО.
Також, за даними агентства, США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.
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