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АНАЛІТИКА

У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ

 

У Кремлі заявили про відкритість Росі до пошуків мирного врегулювання війни.

«Президент Путін, російська сторона залишаються відкритими до пошуків мирного врегулювання, продовжують роботу і з американською стороною. І, звісно, ми сподіваємось на те, що ця робота дасть свої результати», - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо угоди про закінчення війни цього тижня.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна і Росія укладуть угоду наступного тижня. Він також додав, що після цього обидві країни «почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблять статки».

17 квітня у Парижі відбулися перемовини за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо завершення війни РФ в Україні. Наступний раунд перемовин запланований на цей тиждень в Лондоні. Після цієї зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

Після цього, 19 квітня, Кремль раптово поширив заяву російського президента Володимира Путіна, який анонсував «великоднє перемир'я». Однак Україна і Росія обмінялися звинуваченнями у його порушенні.

Попри це, Україна запропонувала відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Президент України також зазначив, що дії України і надалі будуть дзеркальними - «на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари».

У Кремлі вже ввечері 20 квітня заявляли, що Путін не віддавав команди продовжувати «великоднє перемир'я» після опівночі 21 квітня.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що дані NASА показують виявлені супутником аномалії тепла вздовж лінії фронту 20 квітня, що може свідчити про військову активність, але ISW не може незалежно перевірити конкретні повідомлення про порушення, зроблені російськими чи українськими джерелами.

Аналітики наголошують, що тимчасова - і особливо загальна - угода про припинення вогню по цивільній інфраструктурі вимагатиме надійних механізмів моніторингу, публічних і офіційних умов і чітко визначених часових рамок. У ISW вважають, що Кремль може продовжувати використовувати будь-які нечіткі майбутні угоди про припинення вогню, щоб приховати відмову Росії від пропозицій США та України щодо припинення вогню та звинуватити Україну в порушенні таких умов припинення вогню.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія, США
 

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