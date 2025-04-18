Tesla скорочує виробництво Cybertruck через значне падіння продажу цієї моделі

Tesla коригує плани виробництва електричного пікапа Cybertruck, з посиланням на джерела пише Business Insider. За словами робітників заводу Tesla, виробництво почали скорочувати із січня 2025 року.

За останні кілька місяців виробник електромобілів знизив виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck. Частину робітників переводять на виробництво Model Y.

Скорочення виробництва Cybertruck пов'язане з низьким інтересом до пікапа.

Спочатку Tesla планувала продавати кілька сотень тисяч Cybertruck щороку. Власник компанії Ілон Маск стверджував, що на пікап оформили більш ніж мільйон передзамовлень. Реальний рівень продажу виявився в кілька разів нижчим.

20 березня Tesla оголосила про відкликання 46 096 Cybertruck - усіх, випущених із листопада 2023-го до 27 лютого 2025 року. Причиною став дефект зовнішньої панелі, що може відпасти під час руху.

За даними Cox Automotive, у першому кварталі 2025 року Tesla продала 6406 Cybertruck. Це на 13% менше проти аналогічного періоду торік та вдвічі менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року.

Частка Tesla у продажі електромобілів у Каліфорнії в першому кварталі 2025 року впала до 43,9% проти 55,5% торік. За даними Асоціації дилерів нових автомобілів Каліфорнії, реєстрації Tesla у штаті, який є найбільшим ринком електромобілів у США, знизилися шостий квартал поспіль.

Tesla стикається з тиском із різних боків. У США регулярно проходять протести біля автосалонів компанії, її акції з початку року впали на 40%, а конкуренти випускають нові електромобілі, тоді як модельний ряд Tesla старіє і рідко оновлюється.