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АНАЛІТИКА

Зловживання ШІ і зв'язки з Маском визнали головними загрозами для репутації у 2025 році

14:27 17.04.2025 |

Бізнес

 

Зловживання штучним інтелектом та зв'язки з Ілоном Маском є головними загрозами для репутації у 2025 році, заявила PR-компанія Global Situation Room з посиланням на власне дослідження.

У звіті Reputation Risk Index враховані погляди понад 100 провідних експертів з державного управління, включаючи колишніх глав держав та чинних CEO, які входять до Глобальної ради з ризик-менеджменту (Global Risk Advisory Council).

Зібрані компанією дані свідчать, що бізнесу слід бути обережними у впровадженні штучного інтелекту. Асоціація з мільярдером Ілоном Маском також визначена як одна з головних проблем, за даними індексу.

Третім за важливістю ризиком для брендів є відмова від зобов'язань щодо різноманітності, рівності та інклюзії (DEI), особливо під тиском адміністрації Трампа.

Інші важливі ризики включають звинувачення в антиконкурентній практиці та звинувачення в наклепі.

Основні репутаційні ризики

РизикОпис
#1Зловживання ШІШкідливе або оманливе використання штучного інтелекту, включаючи створення діпфейків, дезінформації, упереджене прийняття рішень або неетичне застосування, що завдає шкоди чи маніпулює громадською думкою.
#2Асоціація з Ілоном МаскомВипадки, коли особа, компанія чи організація пов'язана з Ілоном Маском, піддається його критиці або стає об'єктом його публічних висловлювань.
#3Відступ від політики різноманітності та інклюзіїСкасування регуляцій, політик або ініціатив, спрямованих на сприяння різноманітності, рівності та інклюзії, які мають на меті забезпечити справедливе ставлення та повноцінну участь для всіх осіб.
#4Звинувачення в антиконкурентних діяхДії бізнесу чи уряду, що обмежують конкуренцію, призводять до вищих цін, нижчої якості, гіршого обслуговування або меншої інноваційності. Включає недобросовісні ринкові практики, монополістичну поведінку та законодавство, спрямоване на запобігання або регулювання монополій для забезпечення чесної конкуренції.
#5Звинувачення у наклепіЗаяви про те, що особа чи організація завдала шкоди репутації когось через хибні або оманливі твердження, що потенційно може призвести до судових позовів.
#6Порушення контрактуКоли одна сторона не виконує своїх узгоджених зобов'язань за контрактом або порушує зазначені умови, що призводить до потенційних юридичних або фінансових наслідків для постраждалих сторін.
#7Порушення інтелектуальної власності/авторських правЗаяви про копіювання творчих робіт, винаходів або права власності, включаючи несанкціоноване використання, відтворення або розповсюдження матеріалів, захищених авторським правом, патентом або товарним знаком.
#8Викривачі (інформатори)Коли хтось повідомляє або викриває незаконну, неетичну або шкідливу діяльність в організації чи з боку окремої особи.
#9Фіксація цінЗвинувачення в незаконній домовленості між конкурентами щодо встановлення, підвищення, зниження або підтримки цін на товари чи послуги.
#10Роль в опіоїдній кризіКритика особи, компанії або організації за сприяння зростанню зловживання опіоїдами, залежності та смертей від передозування.

Індекс ризику репутації — це новий щоквартальний показник загроз репутації для компаній, створений GSR.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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