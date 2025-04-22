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АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що глава Пентагону «чудово працює» на тлі скандалу із Signal

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, у відомстві якого проводять розслідування численних витоків інформації.

Про це він сказав журналістам під час великоднього заходу в Білому домі 21 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що Гегсет "робить чудову роботу".

"Просто запитайте у хуситів, як у них справи", - додав президент США, маючи на увазі підтримуване Іраном угруповання в Ємені, яке стало мішенню американських авіаударів.

Він назвав повідомлення ЗМІ про використання Гегсетом чату в Signal "фейковою новиною" і сказав, що воно "схоже як голос незадоволених співробітників".

Раніше стало відомо, що Піт Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі також заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Це сталось на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.
Ключові теги: США
 

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