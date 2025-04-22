Фінансові новини
- |
- 22.04.25
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Трамп вважає, що глава Пентагону «чудово працює» на тлі скандалу із Signal
23:48 21.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, у відомстві якого проводять розслідування численних витоків інформації.
Про це він сказав журналістам під час великоднього заходу в Білому домі 21 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Трамп заявив, що Гегсет "робить чудову роботу".
"Просто запитайте у хуситів, як у них справи", - додав президент США, маючи на увазі підтримуване Іраном угруповання в Ємені, яке стало мішенню американських авіаударів.
Він назвав повідомлення ЗМІ про використання Гегсетом чату в Signal "фейковою новиною" і сказав, що воно "схоже як голос незадоволених співробітників".
Раніше стало відомо, що Піт Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.
У Білому домі також заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.
Це сталось на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
|Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя. Як обиратимуть нового Папу Римського
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
|Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|Трамп вимагає від ФРС «негайно» знизити облікову ставку
|ЗМІ: ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам
|Путін допустив прямі переговори з Україною
|Трамп вважає, що глава Пентагону «чудово працює» на тлі скандалу із Signal
|Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»
|WSJ: Вашингтон хоче ще більше урізати фінансування Гарварду
Бізнес
|Tesla скорочує виробництво Cybertruck через значне падіння продажу цієї моделі
|Американський стартап отримав дозвіл FDA на менш інвазивний імплантат для мозку, ніж Neuralink Ілона Маска
|Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»
|Суд в США визнав Google винним у незаконному монополізмі на ринку технологій онлайн‑реклами
|Чат-бот Маска Grok отримав функцію пам'яті
|TSMC заявила, що не веде переговорів з Intel щодо спільного виробництва чипів
|Зловживання ШІ і зв'язки з Маском визнали головними загрозами для репутації у 2025 році