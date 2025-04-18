Американський стартап отримав дозвіл FDA на менш інвазивний імплантат для мозку, ніж Neuralink Ілона Маска

Стартап колишнього співзасновника Neuralink отримав схвалення Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) для нового типу мозкового імплантату, який не проникає глибоко в тканину мозку, а встановлюється на його поверхні, повідомляє Bloomberg.

Філадельфійська компанія Precision Neuroscience імплантувала свою тонку плівку в 63‑річного пацієнта з хворобою Паркінсона Тіма Фішера на початку цього місяця. Хірург розмістив накладку, тоншу за людське волосся, в яку було вбудовано 1024 мікроелектроди, безпосередньо на поверхню кори мозку пацієнта. Після короткого навчання, Фішер міг керувати роботизованою рукою, просто думаючи про рух лівою рукою, імпульси передавалися через новий імплантат.

Тім Фішер тестує пристрій для мозку від Precision Neuroscience під час операції.

"Це був надзвичайний досвід", - сказав Фішер, працівник роздрібної торгівлі з Вест‑Честера, Пенсильванія. Через тремор йому важко виконувати прості повсякденні завдання, наприклад друкувати або відкривати банки, тож він сподівається, що ця технологія одного дня поверне йому тонкий контроль рухів.

Минулого місяця FDA надала імплантату дозвіл на інвазивне клінічне застосування терміном до 30 днів для запису, моніторингу та стимуляції мозкової активності. Схвалення базується на доклінічних випробуваннях. Подальші клінічні дослідження сприятимуть розширенню його використання. Схоже схвалення раніше отримав пристрій NeuroPort Array компанії Blackrock Neurotech.

Precision Neuroscience була заснована 2021 року Майклом Мейгером і нейрохірургом Бенджаміном Рапопортом, який раніше допоміг створити Neuralink Ілона Маска. На відміну від імпланту у формі чипа з "нитками" Neuralink, накладка Precision може бути встановлена та видалена без залишкових пошкоджень мозку. Пристрій площею приблизно один квадратний дюйм (6,45 квадратних сантиметрів) уже тестували щонайменше 37 пацієнтів у п'яти провідних медичних центрах США, а близько третини закладів, що проводять складні операції на мозку, виявили інтерес до цієї технології.

"Ми були приємно здивовані попитом", - зазначив Рапопорт. Компанія планує цього року зосередитися на зборі додаткових даних пацієнтів, щоб удосконалити програмне забезпечення, яке перетворює електричні сигнали в детальні кольорові карти мозкової активності.

Ці високоточні карти дають хірургам і дослідникам "мікроскопічний" рівень деталізації нейронної функції, за словами нейрохірурга Нітіна Тандона з UTHealth Houston. Тандон, який не пов'язаний із Precision чи іншими компаніями у сфері інтерфейсів мозок‑комп'ютер, вважає, що ця технологія може покращити планування операцій - наприклад, уникнути зон, відповідальних за рухи під час хірургії при епілепсії - та прискорити дослідження мовлення й пізнавальних функцій.

Precision розраховує розпочати комерційну дистрибуцію свого імплантату у 2026 році. У перспективі компанія прагне використовувати свою розробку не лише під час хірургічних процедур, а й для створення майбутніх носимих чи імплантованих систем, які дозволять людям із паралічем спілкуватися чи керувати пристроями силою думки.

Наразі Фішер з ентузіазмом згадує свій короткий контакт із роботизованою рукою, жартуючи, що в нього виникла "дружба" з неактивним об'єктом. "Я навіть зробив з неї кулачок", - розповів він. "Було відчуття справжнього зв'язку з тим, що не живе - але це відчуття було дуже реальним".