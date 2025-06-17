Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek

Раніше Xiaomi займалася складанням пристроїв на чужих процесорах, та нещодавно компанія випустила власний чип XRing O1. І цього разу не просто для галочки, а з серйозними амбіціями. Вперше з часів Surge S1 у 2017 році інженери компанії створили флагманський процесор, який уже встиг себе показати - і показав не абищо.

Цей чип дебютував у парі з новеньким Xiaomi 15S Pro та Xiaomi Pad 7 Ultra. Перший уже пройшов через низку синтетичних тестів, які провів користувач Weibo з ніком Fat Wei. І що ж ми маємо на виході?

У Geekbench 6 процесор Xiaomi XRing O1 видає 3039 балів у одноядерному та 9458 у багатоядерному режимах тестування. У AnTuTu тільки CPU-частина набрала 632832 бали. Такі результати ставлять чип на один рівень із Snapdragon 8 Elite та MediaTek Dimensity 9400 - і навіть дозволяють йому виглядати краще за середні показники конкурентів.

Щоправда, у графіці все трохи скромніше. GPU Immortalis-G925 MC12, що стоїть у 15S Pro, набирає 2456 балів у 3DMark Steel Nomad Light і 1031655 балів у AnTuTu GPU-тесті. Для порівняння: той самий Snapdragon 8 Elite у Oppo Find X8 Ultra видає 2584 у 3DMark і понад 1150000 у AnTuTu. Тож у важких графічних завданнях XRing O1 все ще трохи пасе задніх. Але відставання не критичне.

Найбільша іронія полягає в тому, що XRing O1 - це флагман, якого нам не дадуть. Xiaomi поки не планує виводити 15S Pro або Pad 7 Ultra за межі Китаю. Тож якщо раптом дуже захочеться спробувати «власноручне» серце Xiaomi, доведеться шукати шляхи імпорту з Китаю. А поки - залишається лише спостерігати.

Xiaomi зі своїм флагманським процесором XRing O1 вже наздогнала конкурентів. Можливо, після цього легкого стусана інші виробники чипів збільшать зусилля та розроблятимуть ще продуктивніші чипи.



