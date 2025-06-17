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Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
17:17 16.06.2025 |
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Посадовці та їхні спільники привласнили понад 64 млн грн, призначених для закупівлі вантажних автомобілів для військових.
За даними слідства, до схеми причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ, який залучив до оборудки посадовців військової частини - замовника автомобілів - та представників афілійованої комерційної структури. Восени 2024 року чиновник забезпечив перемогу у тендері підконтрольній фірмі, попри те, що її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн, ніж у інших учасників торгів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази незаконної діяльності, а також готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 млн гривень. Її походження перевіряється.
Фігурантам оголошено підозри за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану та пособництво). Слідчі дії тривають.
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