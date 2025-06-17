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У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України
17:03 16.06.2025 |
Державна прикордонна служба на запит Радіо Свобода щодо перетину українського кордону юристом і ексрадником колишнього президента-утікача Януковича Андрієм Портновим перед його вбивством у травні заявила, що така інформація не може бути розголошена.
«Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках... Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації», - йдеться у відповіді.
21 травня 2025 року стало відомо, що Андрія Портнова застрелили в Іспанії.
Від грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.
З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.
За даними журналістів «Схем» (Радіо Свобода), Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року. Іспанська поліція перевіряє повідомлення, що він ненадовго повертався до України у травні 2025 року перед вбивством. Видання «Українська правда» писало, що за кілька днів до вбивства у Мадриді Портнов був в Україні і зустрічався із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим. Україна офіційно не коментувала таку інформацію.
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