Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні

Дональд Трамп і прем'єр Канади Марк Карні на саміті G7

Президент США Дональд Трамп перед самітом Групи семи (G7) заявив у понеділок, 16 червня, що виключення Росії з Групи восьми (G8) у 2014 році "дуже образило" її президента Володимира Путіна, і якби цього не сталося - "не було б війни".

"Раніше G7 була G8. Потім Барак Обама і людина на ім'я Трюдо (колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. - Ред.) не захотіли, щоб в ній була Росія. Я б сказав, що це була помилка, бо зараз би не було війни, якби Росія була в групі", - сказав він, імовірно маючи на увазі повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Трамп висловив думку, що "за столом" можуть бути і вороги, а Путін "навіть тоді був насправді ворогом". "Путін розмовляє зі мною, але не говорить ні з ким іншим, бо він був дуже ображений, коли його викинули з G8", - додав Трамп.

Втім, президент США не вважає, що зараз РФ має повернутися в G7, адже "надто багато води спливло".

Нагадаємо, що Росію виключили з G8 у 2014 у відповідь на анексію нею Криму. На той час на сході України вже точилися бої за участі російських військових.

До того ж Трамп припустився фактологічної помилки, закинувши Трюдо виключення Росії з G8. Трюдо став прем'єром Канади лише у 2015 році. У 2014 році уряд Канади очолював Стівен Гарпер, який представляв Консервативну партію, тоді як Трюдо був членом Ліберальної.

Трамп не проти запрошення Китаю до G7

Відповідаючи на запитання щодо можливого включення Китаю до G7, президент США назвав це "непоганою ідеєю".

"Я не проти. Якщо хтось хоче запропонувати, щоб Китай долучився - ми це розглянемо", - заявив він.

У 2020 році Трамп уже пропонував знову запросити Росію в G7 і розширити її формат до G10 або G11, додавши також Південну Корею, Австралію та Індію.

Після переобрання президентом США в лютому 2025 року Трамп знову заявив, що хотів би повернення РФ до G7.