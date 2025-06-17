Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT

Європейська комісія запропонує Європейському Союзу заборонити укладати нові контракти на російський газ, використовуючи механізми торговельного права, що дасть змогу обійти будь-яке потенційне вето з боку Угорщини і Словаччини.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на резюме документа, яке має бути представлене у вівторок, 17 червня, передає Укрінформ.

Згідно з документом, компаніям буде заборонено підписувати будь-які нові контракти на постачання російського газу. Заборона набуде чинності негайно.

Таким чином, компанії повинні будуть надавати митним органам детальну інформацію щодо газових контрактів, щоб показати, що імпорт не надходить з Росії.

Чинні короткострокові контракти, імпорт трубопровідного газу та зрідженого природного газу з Росії мають бути припинені з 2026 року, тоді як довгострокові контракти мають діяти до 1 січня 2028 року, йдеться в документі.

Це, як очікується, допоможе обійти потенційне вето з боку Угорщини і Словаччини. Цим двом країнам, які імпортують російський газ та не мають виходу до моря, буде надано час до 2027 року для поступового скасування їхніх чинних газових контрактів, повідомляють джерела.

Держави-члени ЄС також повинні будуть представити плани, що показують, як вони диверсифікуватимуть свої постачання газу, якщо продовжуватимуть отримувати російський газ.

За даними аналітичного центру Ember, найбільшим імпортером російського газу у 2024 році була Італія, за нею йдуть Угорщина, Франція та Іспанія. При цьому останні дві стверджують, що значна частина імпортованого ними газу відправляється до інших держав-членів.

Пропозиції, які зараз обговорюються та ще можуть змінитися, з'явилися після публікації минулого місяця ЄК плану, в якому викладено, як вона має намір припинити імпорт російської нафти та газу до ЄС до 2027 року.