Військові США йдуть з-під Жешува: серйозний удар для Польщі?

Новина про те, що Сполучені Штати хочуть вивести свої війська з військового аеродрому Ясьонка під Жешувом на південному сході Польщі, справила в країні ефект бомби, що розірвалася. Цей крок є частиною ширшої "стратегії з оптимізації військових операцій", наголошується в заяві командування армії США в Європі та Африці, поширеній у вівторок, 8 квітня. Американські солдати, що базуються під Жешувом, будуть переведені в інші місця дислокації в Польщі.

Повідомлення, передане телеканалом NBC News того ж дня, звучало ще більш похмуро. Пентагон розглядає можливість виведення 10 тисяч американських військових із Румунії та Польщі, передав NBC News, посилаючись на джерела по обидва боки Атлантики.

США - гарант безпеки Польщі

Після падіння комуністичного режиму в Польщі і "залізної завіси" в Європі 1989 року Варшава розглядає Вашингтон як гаранта своєї безпеки. Членство Польщі в НАТО забезпечено міцними двосторонніми відносинами зі Сполученими Штатами, які підтримуються всіма польськими політичними силами. Під час візиту до Варшави на початку лютого міністр оборони США Піт Гегсет пообіцяв, що американська військова присутність не буде скорочена. Зараз чисельність американського контингенту в країні становить близько 10 тисяч солдатів.

Міністри оборони США і Польщі Піт Гегсет (праворуч) і Владислав Косіняк-Камиш, 14 лютого 2025 року

Тож останні новини та чутки, на думку спостерігачів, стали серйозним ударом для Польщі, котра як прифронтова держава, сильно стурбована агресивною політикою Росії. Польський уряд, кажуть аналітики, робить хорошу міну за поганої гри і намагається применшити наслідки несподіваного рішення Вашингтона.

Туск і Дуда впевнені, що військові США залишаться в Польщі

Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що рішення було ухвалене кілька тижнів тому і узгоджене з Польщею. Американці, за словами прем'єра, запевнили, що солдати зі США залишаться в Польщі і що скорочення їхньої присутності не буде ані в цій країні, ані в Європі загалом. Польське міноборони також заявило про "вже раніше заплановану передислокацію" американських військ.

Відомо, що логістичний вузол Ясьонка з січня захищають, як і планувалося, розміщені там Німеччиною системи ППО Patriot і Норвегією - NASAMS. Польський президент Анджей Дуда також постарався розрядити обстановку. "Питання про виведення американських солдатів не стоїть", - наголосив Дуда, який представляє опозиційний націонал-консервативний табір. І назвав повідомлення ЗМІ про скорочення американської присутності в Польщі "порожніми балачками".

Глава Бюро національної безпеки (BBN) генерал Даріуш Луковський, зі свого боку, зазначив, що робота аеродрому Ясьонка не буде обмежена. При цьому генерал визнав, що останнім часом американці керуються у своїх діях економічними мотивами. Війська США були розміщені в Ясьонці на початку 2022 року. Цей військовий аеродром став найважливішим вузлом для доставки в Україну зброї, що надається їй Заходом. Саме через Ясьонку проходило 95 відсотків військової допомоги для країни, що зазнала нападу.

Польські ЗМІ б'ють на сполох

Тим часом польські ЗМІ не поділяють оптимістичні оцінки того, що відбувається, які висловлюють представники влади. "Це поганий знак", - написав Бартош Велінський у Gazeta Wyborcza 9 квітня. "На корпоративному сленгу "оптимізація" означає скорочення витрат. В Америці владу захопили люди, які хочуть перетворити державу на корпорацію. Вони використовують сокиру замість скальпеля", - вказав Велінський. І поскаржився, що американська політика залякування Росії сильно постраждала.

"Трамп руйнує м'яку і жорстку силу Сполучених Штатів. Це погана новина для Києва і хороша для Москви, тому що Кремль уже знає, що новий президент США - бешкетник, а не відповідальний державний діяч", - пише Богдан Чработа в Rzeczpospolita.

Ексглава МЗС Польщі: Путін високо оцінить цей жест США

"Це нехороша інформація. Рішення США передчасне. Їм слід було б дочекатися перелому у війні в Україні. Це ослаблення Заходу щодо Росії. На мій погляд, це було зроблено навмисно", - заявив в ефірі телеканалу TVN24 колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, коментуючи 9 квітня анонсоване виведення американських військових із Ясьонки. За його висловом, це рішення слід розглядати як "сигнал про зміну політики США". "Володимир Путін, безумовно, високо оцінить цей жест. (...) Таким чином, підтвердилася співпраця, що окреслилася між Росією і США", - додав Чапутович.

Напередодні президентських виборів у Польщі, які відбудуться 18 травня, питання про перебування в країні американських військ опинилося в центрі політичних дебатів. "Ми повинні бити на сполох", - закликав колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький із національно-консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС), яка перебуває зараз в опозиції. За його словами, президент США Трамп сумнівається щодо відносин з урядом Туска, що "є дуже поганою новиною для Польщі".

"Я розчарований тим, що польський уряд не протидіє цьому. Заяви про те, що виведення військ було заплановане, - це просто спроба зберегти обличчя, - переконаний Моравецький. - Президент Дуда побудував хороші відносини з Америкою. На жаль, уряд Туска не продовжив цю політику. Наслідки цього видно вже сьогодні".