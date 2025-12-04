Україна та ЄС обговорили подальші кроки для узгодження енергетичного законодавства

Заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук взяла участь у засіданні Кластера 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та Євросоюзом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"У межах засідання розглядалися питання узгодження енергетичного законодавства України з правовою системою ЄС, що охоплює безпеку постачання, реформи внутрішнього ринку, відновлювану енергетику, енергоефективність, ядерну безпеку та управління", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Юхимчук поінформувала партнерів про роботу Міненерго у межах підготовки позиції України для переговорів з ЄС щодо вступу, зокрема за розділами 15 «Енергетика» та 21 «Транс'європейські мережі».

Окрему увагу під час засідання приділили євроінтеграційним законопроєктам, насамперед, законопроєкту щодо імплементації законодавства ЄС про інтеграцію енергоринків. Документ зараз готується до ухвалення Верховною Радою у другому читанні.

Крім того, обговорювалися законопроєкти про посилення незалежності енергетичного регулятора та про інфраструктурні проєкти, що становлять суспільний інтерес.

Як повідомлялося, у липні відбувся скринінг українського законодавства у сфері енергетики у рамках переговорів про євроінтеграцію.