Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та ЄС обговорили подальші кроки для узгодження енергетичного законодавства

Заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук взяла участь у засіданні Кластера 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та Євросоюзом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"У межах засідання розглядалися питання узгодження енергетичного законодавства України з правовою системою ЄС, що охоплює безпеку постачання, реформи внутрішнього ринку, відновлювану енергетику, енергоефективність, ядерну безпеку та управління", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Юхимчук поінформувала партнерів про роботу Міненерго у межах підготовки позиції України для переговорів з ЄС щодо вступу, зокрема за розділами 15 «Енергетика» та 21 «Транс'європейські мережі».

Окрему увагу під час засідання приділили євроінтеграційним законопроєктам, насамперед, законопроєкту щодо імплементації законодавства ЄС про інтеграцію енергоринків. Документ зараз готується до ухвалення Верховною Радою у другому читанні.

Крім того, обговорювалися законопроєкти про посилення незалежності енергетичного регулятора та про інфраструктурні проєкти, що становлять суспільний інтерес.

Як повідомлялося, у липні відбувся скринінг українського законодавства у сфері енергетики у рамках переговорів про євроінтеграцію.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес