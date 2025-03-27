Індійська Reliance призупиняє купівлю нафти з Венесуели

Reliance Industries Ltd призупинила подальші закупівлі венесуельської сирої нафти після того, як президент США Дональд Трамп схвалив 25%-е мито для країн, які купують нафту у південноамериканської країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що найбільший приватний нафтопереробний завод (НПЗ) Індії прийме вантаж сирої нафти Merey, який зараз прямує з Венесуели, але додаткові закупівлі призупинено, зі слів джерел, знайомих із ситуацією, які побажали не називатися, оскільки це питання не публічне.

Минулого року Reliance добилася відмови від США щодо відновлення імпорту сирої нафти з Венесуели, і, за оцінками Kpler, з початку року нафтопереробник отримав 6,5 млн барелів. Однак виконавчий указ Трампа в понеділок буде націлений на будь-яку країну, яка бере венесуельську нафту, за допомогою «вторинних» мит, починаючи з 2 квітня.

Представник Reliance не відразу відповів на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.

Інші індійські нафтопереробники минулого року інколи купували венесуельську нафту у трейдерів, а не безпосередньо в країні, але дешева й доступніша російська нафта давно була привабливішим джерелом постачання. Reliance також купує російську нафту.

Китай був найбільшим покупцем венесуельської нафти, зайнявши понад 40% її експорту нафти в лютому. Приватні НПЗ країни, які переробляють більшу частину сирої нафти, можуть тимчасово призупинити закупівлі через посилення контролю, але потік нафти, що потрапила під санкції, навряд чи припиниться.